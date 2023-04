Jon Rahm augura buena participación en el torneo Mexico Open at Vidanta

El golfista número uno del mundo, el español Jon Rahm, afirmó que México es un país que le trae buenos recuerdos, al haber jugado torneos en Playa del Carmen, Quintana Roo, Ciudad de México y Vallarta, Jalisco, todos eventos valederos por el circuito del PGA TOUR.

En CDMX acabó dos veces en tercer sitio en el Club de Golf Chapultepec en el WGC Mexico Open, y el año pasado, fue el vencedor del Mexico Open at Vidanta, en Vallarta, Jalisco. En la Riviera Maya su mejor resultado fue un décimo sitio en 2015, aun cuando era jugador amateur.



Sin embargo, el hispano, ganador de 11 torneos en Estados Unidos, nunca ha podido defender con éxito un torneo de este circuito.

En 2018 acabó en el sitio 29 durante el Farmers Insurance Open (2018); sexto en el American Express (2019), séptimo en el Zurich Classic of New Orleans (2021) y causó baja del Memorial del mismo año. Y noveno en el BMW Championship de hace dos años, además de duodécimo en el US Open.

El mejor momento de su carrera

“Aunque luego no jugué mi mejor golf, pero una victoria más en el PGA TOUR, la primera victoria después del US Open cuando la dinámica no era toda la buena fue importante y, aunque no es el torneo más difícil del PGA Tour, al ser alguien que habla español o hispano en un torneo como éste, siempre hay una motivación extra siempre, que hace que quiera ganar y el público lo nota y yo lo noto”, dijo Rahm a El Heraldo de México.



El jugador de 28 años jugó este miércoles el tradicional Pro AM del torneo junto al vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, Benjamín Salinas, junto a Alejandro Irarragorri, presidente de Orlegi Sports.



En su mejor momento de su carrera, la presente temporada suma cuatro victorias, pero la última es la más significante: se calzó el Saco Verde como campeón del Masters de Augusta.



Rahm juega este jueves la primera ronda del Mexico Open at Vidanta por el tee del hoyo 10, a partir de la 7:18 horas, junto al argentino Emiliano Grillo y el sueco Alex Noren.

