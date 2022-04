Golfistas mexicanos lideran etapa 10 en temporada de la Gira de Golf Profesional

Los golfistas mexicanos Alejandro Villasana y Joaquín Argüelles, así como el estadounidense Tristan Rohbraugh encabezan la clasificación de la etapa 10 de la temporada de la Gira de Golf Profesional, con sendos scores de 67 golpes (-5), en Veracruz.

El campo de La Villa Rica Club de Golf and Sports Center campo par 72, de 6 mil 806 yardas, recibe al único circuito de paga en nuestro país, que ha resultado ser todo un reto para los participantes.

“Me siento muy bien, fue una gran ronda la cual demuestra el gran trabajo que he hecho durante los últimos meses, he trabajado en mí, en lo personal y en el golf por lo que estoy muy contento de que se estén dando los resultados”, dijo el regiomontano Alejandro Villasana

“Arranqué por la vuelta del 10 e inicié con un bogey fallando el segundo y tercer tiro, pero me mantuve paciente, sabía que alrededor de par o uno bajo par en esa vuelta iba a ser buen resultado y terminé con dos menos esa vuelta. Mi estrategia no cambió y me mantuve paciente en el resto del recorrido”, agregó.

Foto: Especial

Gracias a un score de 68 impactos, cuatro menos, se colocaron empatados en el cuarto sitio, los mexicanos Salvador Rocha y Fernando Arzate.

“La ronda estuvo muy bien, me tocó salir temprano por lo que me tocó menos viento lo cual aproveché, sobre todo, en la vuelta del uno donde hice tres birdies. La vuelta del 10 estuvo más complicada, pero cerré con un águila en el último hoyo”, dijo Salvador Rocha.

Al término de los primeros 18 hoyos, los mexicanos Carlo De Fernex, Juan Manuel Martínez y Rafael Rodríguez, son hasta el momento los mejores amateurs de la competencia que reparte una bolsa de un millón 600 mil pesos, todos ellos empatados en el sitio 17 con un acumulado de 71 golpes, uno bajo par.

