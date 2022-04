Clasifica octavo golfista de México al torneo México Open at Vidanta

El mexicano José Cristóbal Islas, recibe exención para competir en el Mexico Open at Vidanta, evento oficial del PGA TOUR, que se celebrará del 28 de abril al 1 de mayo, en el campo de golf Vidanta Vallarta. El field de 132 profesionales del PGA TOUR disputarán una bolsa de 7.3 millones de dólares, y el ganador recibirá 500 puntos FedExCup y una invitación para competir en un selecto número de eventos incluidos el PGA Championship 2022, PLAYERS Championship 2023, Masters Tournament 2023, así como el torneo solo para campeones el Sentry Tournament of Champions.

El Comité de Selección, hizo un análisis intenso entre varios candidatos amateurs, para finalmente elegir a Islas y otorgarle una oportunidad de jugar en el más alto nivel. Se lleva los méritos por conseguir un histórico resultado en el US Amateur (2021) llegando a ronda de octavos. LUGAR: T9; También logró pasar el corte en el 61 Abierto Mexicano de Golf en Estrella del Mar, Mazatlán. El originario de Pachuca, Hidalgo, actualmente juega en el equipo de la Universidad de Oregón.

“Uno de nuestros propósitos en el Mexico Open at Vidanta es ser una plataforma para impulsar aún más a golfistas mexicanos, particularmente a los jóvenes”, aseguró Benjamín Salinas Sada, Vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas. “Con esta exención, refrendamos el compromiso de Grupo Salinas para seguir creciendo el golf en México y Latinoamérica”, agregó.

La unificación de este Comité de Selección surge de la necesidad de otorgarle más oportunidad a jugadores amateurs en ascenso. Está integrado por: Benjamín Salinas, Vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, Iván Chávez, Vicepresidente Grupo Vidanta, Carlos Ortiz, jugador profesional del PGA TOUR, Abraham Ancer, jugador profesional del PGA TOUR, Lorena Ochoa, jugadora profesional mexicana, Fernando Lemmen Meyer, Presidente de la Federación Mexicana de Golf, Rodrigo Lebois, Presidente UNIFIN/Campeones UNIFIN, Frédéric Pennet, Director General Rolex México y Arturo Gutiérrez, Director General Arca Continental.

“Desde niño he soñado con este momento, ha sido un trayecto tan adverso como increíble. Estoy muy muy feliz, emocionado y agradecido de jugar el Mexico Open at Vidanta. Sin duda cumpliendo un sueño y qué mejor que en tierras mexicanas, con mi familia, mis amigos y mi gente. Creo que el golf en México ha crecido enormemente en los últimos años al ver tantas oportunidades para nosotros los mexicanos de jugar torneos del PGA TOUR”, dijo José Cristóbal Islas. “Quiero dar las gracias a todos los que han hecho parte de este viaje, a Grupo Salinas y todos los aliados y patrocinadores que hacen esto posible. Los invito a ver a los mejores jugadores de México y del mundo en Vidanta Vallarta”, agregó.

El Mexico Open at Vidanta confirma su compromiso con la juventud mexicana y en el golf somos muy afortunados de contar con talentosísimos jugadores. Queremos que el Mexico Open at Vidanta se convierta en esa plataforma de lanzamiento para las futuras estrellas del golf mundial.

“Todos los candidatos amateurs pertenecen a la Selección Mexicana de Golf y reunían todos los requisitos para estar en esta elección”, dijo Fernando Lemmen Meyer, Presidente de la Federación Mexicana de Golf. “La decisión del Comité de Selección hacia nuestro querido José Cristóbal nos llena de alegría y le deseamos el mejor de los éxitos”, agregó.

Las otras cinco exenciones que el torneo ya otorgó fueron para Roberto Díaz, por ser el mejor mexicano clasificado en el Ranking Mundial Oficial de Golf después de Abraham Ancer y Carlos Ortiz, quienes ya cuentan con tarjeta del PGA TOUR y están confirmados para participar en el Mexico Open at Vidanta; para Álvaro Ortiz por ser el campeón de la edición No. 61 del Abierto Mexicano de Golf; Armando Favela, quien ganó el Clasificatorio Latinoamericano al Mexico Open at Vidanta, para Aaron Jarvis de las Islas Cayman por haber ganado el Latin America Amateur Championship 2022 (LAAC).

Por cuestiones de agenda, Jarvis no podrá asistir al evento, por lo tanto, esta exención ha sido otorgada al mexicano Santiago de la Fuente quien terminó como subcampeón de dicho torneo; y para José Antonio Safa, por haber ganado el Clasificatorio Latinoamericano Amateur TaylorMade Golf Mexico Open at Vidanta.

