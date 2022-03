Marcelo Michel Leaño no se va de las Chivas hasta que termine el torneo de la Liga MX

Chivas se la va a jugar con Marcelo Michel Leaño al frente del banquillo hasta que termine el actual torneo de la Liga MX, así lo afirmó el director deportivo del club, Ricardo Peláez.

El dirigente salió al paso de los rumores y afirmó que el estratega va a estar hasta el final del semestre, “llegue hasta donde llegue el equipo”, y recalcó que al término del certamen se hará un balance, “y tendrán que rendir cuentas, tanto el entrenador como los jugadores”.

El conjunto del Rebaño está en décimo lugar de la clasificación con 13 unidades, metido aún en zona de reclasificación. Sólo ha ganado tres de once partidos disputados en el presente torneo y dos de ellos han sido como local.

Son la sexta mejor ofensiva de la competencia con 16 goles, pero también son la defensiva 12 con 15 en contra, algo que preocupa a Peláez, quien encuentra cosas positivas en el rendimiento del equipo y en la labor de Leaño, pero reconoce que “no está satisfecho con la cantidad de puntos que tenemos”.

“No nos hemos planteado un cambio de rumbo. Estamos haciendo un trabajo importante con los jóvenes. Pero el objetivo es llegar a la liguilla y ser contendiente. Y estoy seguro de que con Marcelo y el grupo de trabajo lo vamos a lograr”, indicó.

También aseguró que una de las razones por las que ha mantenido el proyecto, “es por el respaldo unánime del vestidor. Los jugadores lo están defendiendo en la cancha, lo vivo todos los días”. Agregó, que por momentos ha visto un buen funcionamiento, “pero hemos cometido errores, nos ha faltado oficio y malicia para resolver los partidos. Las culpas son compartidas”.

Ante los rumores que ponen a Alexis Vega en otros equipos de la Liga MX, Peláez respondió que las pláticas para la permanencia del delantero, “van muy bien”, y aseguró que el haber mandado a la banca al portero Raúl Gudiño no tiene nada que ver con la no renovación de su contrato, “es decisión del cuerpo técnico, no mía”.

Finalmente, el dirigente no cree que su trayectoria se vea manchada por su paso en Chivas, “porque tengo valores y muchos de ellos coinciden con los del club. Estoy dedicado a cumplir con los compromisos y para mí es un reto”.

alg

Sigue leyendo

Selección Mexicana: ¿Qué resultado necesita para pasar DIRECTO a la Copa del Mundo Catar 2022?

México vs El Salvador: ¿dónde y a qué hora ver el partido por el boleto al Mundial? | Eliminatorias Concacaf 2022

México vs El Salvador: Así serán las alineaciones del partido rumbo a Catar 2022 | Eliminatorias Concacaf 2022