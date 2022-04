Manuel Inman obtiene exención para competir en el Mexico Open at Vidanta

El golfista mexicano Manuel Inman, consiguió este martes la exención para competir en el Mexico Open at Vidanta, evento oficial del PGA TOUR, que se celebrará del 28 de abril al 1 de mayo, en el campo de golf Vidanta Vallarta, tras ganar el clasificatorio para profesionales mexicanos celebrado durante dos rondas, en el Club de Golf Los Encinos, en Lerma, Estado de México.

“Primero que nada, agradecer muchísimo a Grupo Salinas por dar la oportunidad a los mexicanos de jugar un torneo del PGA TOUR; muchísimas gracias a Los Encinos por prestar el campo y que siempre está presentado perfectamente. Estoy muy contento, porque he estado jugando mejor; empecé con unos bogeys, después de un birdie en el 1, pero en el hoyo 13 le pegué espectacular, la dejé a dos metros para águila; luego hice un bogey medio tonto en 1l 15; en el 16 hice birdie”, dijo Manuel Inman, de 47 años. “Estoy acostumbrado a jugar con viento y me voy a preparar muy bien, por lo que voy a practicar muchas veces el campo de Vidanta Vallarta; quizá por distancia, tendré que usar muchas veces los híbridos, maderas y el hierro 4, pero potteando me le puedo poner (al tú por tú) a cualquiera”, agregó.

El torneo estuvo muy reñido, Inman vino detrás, para alcanzar a Luis Felipe Torres, quien iba de líder, y cerró la segunda vuelta con 32 tiros, con tres birdies y un águila en el hoyo 13. Tiró rondas de 69 y 68, para un total de 137 golpes. Ésta será la primera vez que Inman, nacido en la Ciudad de México, jugará en un torneo de PGA TOUR, luego de varios intentos. Además, agradeció inmensamente el apoyo de toda su familia y, en especial, el de su Club y todos los socios del Club de Golf Chapultepec, que le permiten ser un director de golf al que le permiten jugar torneos profesionales.

“Estamos muy contentos de haber recibido la clasificación para el torneo Mexico Open at Vidanta, y felices que un profesional de golf, director del Club de Golf Chapultepec, haya sido el ganador”, dijo José Manuel Lombera, presidente del Comité de Golf de Los Encinos. “La verdad para nosotros es un orgullo que estén aquí, no sólo por participar en la clasificación de este torneo sino para tener este tipo de jugadores continuamente en nuestro club”, agregó.

Las otras seis exenciones que el torneo ya otorgó fueron para Roberto Díaz, por ser el mejor mexicano clasificado en el Ranking Mundial Oficial de Golf –después de Abraham Ancer y Carlos Ortiz– quienes ya cuentan con tarjeta del PGA TOUR y están confirmados para participar en el Mexico Open at Vidanta; para Álvaro Ortiz por ser el campeón de la edición No. 61 del Abierto Mexicano de Golf; Armando Favela, quien se llevó el clasificatorio Latinoamericano al Mexico Open at Vidanta, para Aaron Jarvis de las Islas Cayman por haber ganado el Latin America Amateur Championship 2022 (LAAC). Por cuestiones de agenda, Jarvis no podrá asistir al evento, por lo tanto, esta exención ha sido otorgada al mexicano Santiago de la Fuente, quien terminó como subcampeón de dicho torneo; José Antonio Safa, por haberse llevado el Clasificatorio Latinoamericano Amateur TaylorMade Golf Mexico Open at Vidanta, y para el mexicano amateur José Cristóbal Islas, quien fue elegido por el Comité de Selección del torneo Mexico Open at Vidanta.

