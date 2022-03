Busca golfista mexicano Abraham Ancer en seguir en buen momento

El golfista mexicano Abraham Ancer viene de una racha de buenas sensaciones con su juego de tee a green en el PGA Tour, el mejor circuito profesional del mundo, luego de que finalizara entre los mejores ocho jugadores del torneo WGC-Dell Technologies Match Play en Austin, Texas, tras caer en ronda de cuartos de final.

“El juego se sintió sólido la semana pasada, era (formato) match play, obviamente son sensaciones diferentes porque vas jugando con el que va en tu grupo, pero sí la rodé bien, le pegué bien desde el tee, los hierros bastantes sólido y con mucha confianza para este torneo, que le tienes que pegar muy bien a la bola”, dijo Ancer en videoconferencia, a unas horas de jugar el Valero Texas Open, el cual arranca el jueves y culmina el domingo, en el que se reparte una bolsa de 8.6 mdd, en el TPC San Antonio, curso Oaks, en San Antonio.

Ancer suma 11 torneos durante la presente temporada 2021-2022 en el PGA Tour, en el que suma ocho cortes, además de dos top 10 y tres top 25, con ganancias por más de un millón de dólares.

Ancer, que representó a nuestro país en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aseguró que pese a su idea de jugar menos torneos durante la presente temporada en el PGA Tour, ha tenido que ligar cinco de forma consecutiva en las últimas semanas.

Y sin tomar en cuenta, un sexto en fila, ya que Ancer está en el field del Masters Tournament, primer Major de la campaña varonil, a celebrarse la próxima semana en el mítico campo del Augusta National Golf Club, en Augusta, Georgia, a celebrarse del 7 al 10 de abril.

“Este año ha sido diferente, porque cambiaron torneos y muchas las fechas. Entonces estoy jugando en una rachita de jugar seis torneos seguidos, que en mi vida haría eso, pero eran torneos que no puedo perder, como éste (Valero Texas Open), que es un torneo en casa, un campo que me gusta y era difícil brincármelo. Si este torneo no hubiera sido en casa, no lo hubiera jugado. Augusta (Masters Tournament) lo tienes que jugar sí o sí, y Harbourn Town (RBC Heritage) es uno de mis campos favoritos del tour; me vengo preparando para estas seis semanas desde que empezó el año para estar físicamente bien y sí quiero jugar menos torneos, pero depende cómo vayas la FedEx (Cup) y si quieres tener una buena posición para atacar en los playoffs, si me siento bien físicamente y siento que necesito más puntos, entonces voy a jugar más”, dijo Abraham, a pregunta expresa de El Heraldo de México.

El jugador tamaulipeco dijo que del torneo inaugural Mexico Open at Vidanta, a jugarse en nuestro país, del 28 de abril al 1 de mayo en Vallarta, cuya bolsa es de 7.3 millones de dólares, aún no juega el campo sede, pero que ha escuchado buenos comentarios de este escenario.

“Va a ser la primera vez que lo juegue durante esa semana; he escuchado muy buenas cosas; sé que lo diseñó Greg Norman. Carlos (Ortiz) me ha contado varias cosas del campo, que es muy divertido, seguramente el PGA Tour lo va a ser más complicado, no sé si algunos pares 5 los van a hacer pares 4.

“Me imagino que algunos sí y no sé si puedan crecer el rough, me imagino que el tipo de pasto es paspalum, está al lado del mar, y no creo que puedan crecer tanto el rough, pero la verdad es que estoy emocionado, va a ser un torneazo, es algo importantísimo para el golf mexicano, tener otro evento en nuestro país, estoy emocionado por ver el campo, cómo va a estar el evento, me imagino que va a estar increíble”, finalizó Ancer, quien busca su segundo triunfo en el PGA Tour, tras el WGC-FedEx St. Jude Invitational, en agosto del año anterior.

