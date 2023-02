Roger Martínez solo vive el presente con el América

Pese a su poco protagonismo en el Clausura 2023, Roger Martínez aseguró que se siente comprometido con el América, y aun no piensa si va a renovar con el club al término del presente certamen.

El colombiano sólo ha sido titular en uno de los cinco partidos que ha actuado en el actual semestre, en los que sólo ha conseguido un tanto, ante Necaxa en la Jornada 6.

Su tenue participación ha sido algo común prácticamente desde que llegó Fernando Ortiz al timón de las Águilas. El torneo pasado apenas salió al 11 titular en tres ocasiones de nueve cotejos que jugó. Sin embargo, eso no preocupa al sudamericano, quien dice, va a seguir aportando al club desde donde esté.

“Sé que he tenido altibajos, y que también no he estado en su mejor momento últimamente, ni he tenido continuidad. Pero también los he tenido buenos y estoy consciente de lo que puedo aportar con mis condiciones”, expresó Martínez en conferencia de prensa. “Me gusta estar en los momentos difíciles, ahí es donde quiero demostrar”.

El equipo tiene una buena temporada. FOTO: Archivo.

También dice que en un club como América, los desacuerdos y las críticas son pan de todos los días, “pero me corresponde hablar dentro de la cancha, a mí me gusta ir para adelante y dar lo mejor. Me enfoco en el equipo y en que las cosas sigan bien como hasta ahora”.

Roger aún tiene la esperanza de lograr el título y reiteró que ya después se hablará del tema de la renovación, “me queda trabajar para lograr la oportunidad. Los que están jugando lo han hecho de forma muy buena y eso es lo que importa”.

Después de su visita al Atlas en la Jornada 9 este sábado, América tiene dos partidos cruciales: primero ante el campeón Pachuca en casa y después en la Sultana del Norte, ante Tigres. Dos encuentros donde el colombiano podrá tener chance de aportar y consolidarse en el cuadro de Coapa.

Sigue leyendo:

América se sumó al Día Internacional de la Mujer

América: 55 años del primero de 13 vuelos para el más ganador