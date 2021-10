Jackie Nava afila los puños para enfrentarse Mariana ‘La Barby' Juárez

Sin definir si esta será su última pelea, Jackie ‘La Princesa Azteca’ Nava asegura que ha trabajado para llevarse el Cinturón Diamante que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) pondrá en la mesa para su duelo ante Mariana ‘La Barby’ Juárez.

“Para mí es como una pelea de campeonato mundial y así me estoy preparando para ella. Vamos a dar una de las mejores peleas que se haya visto en el boxeo femenil. De hecho, me he encontrado a Mariana entrenando en el Centro Ceremonial Otomí. Nos hemos encontrado de frente y ya las dos tenemos ganas de darnos nuestros trancazos, pero será hasta el 30 de octubre”, comentó Nava Mouett, quien fue la primera mujer que se coronó como Campeona Mundial de Boxeo, en 2005 y ha ganado cetros pluma, gallo y supergallo.

A sus 41 años de edad, Jackie vivirá esta pelea como parte del ocaso de su carrera de más de 20 años en el cuadrilátero, en su natal Tijuana, Baja California, este sábado 30 de octubre.

“Es más presión para mi porque estoy en mi ciudad, pero en el ring estamos solo ella y yo. Lo que haga arriba es clave”.

Las dos leyendas del boxeo femenil disputarán el Cinturón Diamante que será en color rosa y oro en conmemoración de que el mes de octubre es el mes de la concientización de la lucha contra el cáncer.

En la mesa estuvieron las propuestas de hacer la Nava vs. Juárez como pleito coestelar en la cartelera de Saul ‘Canelo’ Álvarez ante Caleb Plant en Las Vegas, Estados Unidos, el 6 de noviembre, pero sede y fecha cambiaron al sábado 30 de octubre en Tijuana, Baja California, que permitirá el ingreso de espectadores.

“Se llegó a un acuerdo. Habría sido muy emocionante que fuera en Las Vegas, no será así, pero es muy importante que si habrá público más o menos 4 mil 400 asistentes.

