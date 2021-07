La pelea contra Amanda Serrano me la habían ofrecido, pero no acepté: Jackie Nava

Luego de que se haya dado el anuncio de la pelea pactada entre Amanda Serrano y Yamileth Mercado, la 9 veces campeona mundial, Jackie Nava, mencionó en entrevista que originalmente le habían ofrecido esa contienda a ella pero que no la aceptó por no dar ventajas, basándose en el tema del peso.

‘’Me sorprendió (la noticia), esa propuesta de enfrentar a Amanda me la habían hecho a mí primero pero no acepté por el tema del peso, es una buena oportunidad para Yamileth, sabemos que es difícil, pero los mexicanos casi siempre vamos como la ‘’no favorita´´, pero creo que podría haber oportunidad’’, dijo Jackie.

Respecto a la preparación de Yamileth Mercado, la ´´Princesa Azteca´´ confirmó que ´´Yeimi´´ se sumó al equipo de ella en Tijuana rumbo a su compromiso frente a Amanda Serrano. Por la mañana, se les ha visto correr en la playa de la mano del preparador físico, Raúl Robles.

´´Está trabajando en el equipo de nosotros, con Miguel Reyes, Raúl Robles y Mario Mendoza, le abrimos las puertas, sé que tenemos poco tiempo, estamos a mes y medio, no voy a trabajar con ella porque va contra una zurda y va a necesitar mucha condición, hemos visto trabajar a Amanda y es una peleadora que no deja de tirar y no baja el ritmo´´, sentenció Nava.

Yamileth Mercado tiene un gran reto el próximo 29 de agosto, cuando se mida ante una de las mejores peleadoras de todos los tiempos. La puertorriqueña, Amanda Serrano, expondrá sus cinturones en peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo y Organización Internacional de Boxeo mientras que el cinturón de Mercado no estará en juego.

