Jackie Nava regresa y no descarta a la "Cobrita" en un futuro

Nuevamente en medio de la pandemia, Jackie Nava, regresa a los encordados, ahora para medirse ante la joven Marisol Corona con foja de 11-7-3 y 4 nocauts y está más activa que nunca, pues aún no piensa en el retiro y en su mente se encuentran rivales de la talla de Yuliahn Luna o un tercer capítulo en contra de Marcela Acuña.

"Sería interesante contra Acuña, ya nos hemos enfrentado 2 veces, pero también sería bueno que haya unas buenas bolsas económicas porque muchas veces brindamos buenas peleas y no se refleja en lo económico, eso es un punto, pero en lo técnico, vimos pelear a la "Cobrita" con una técnica muy buena, buen jab, está muy larga de brazos y alta, también sería una pelea entretenida", aseguró.

"Yo me siento bien todavía, ya bajando del ring vamos a ver que viene después, estoy muy enfocada en este compromiso", comentó Nava.

La nueve veces campeona mundial, con 40 años de edad, se preparó físicamente con Raúl Robles en Tijuana bajo temperaturas que rondaban entre los 8 y 11 grados. Su ilusión por otro campeonato mundial sigue vigente, por lo que el interés por enfrentar a Mariana "Barby" Juárez ha disminuido.

"Por una parte sí me interesaba por la pelea (contra Juárez) porque a la gente le llamaba la atención, pero por otra, también quería ese título (Supergallo CMB) y pues más que nada por la actuación de ella, hasta la misma gente pierde el interés por esa pelea, pero ahora me enfoco en mi pelea porque tengo a una rival fuerte (Corona) que me va traer problemas y hay que hacer lo mejor que se pueda", dijo Jackie.