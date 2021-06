Jackie Nava quiere pelear por corona supergallo

Aunque en el horizonte de Jackie Nava empieza a verse el ocaso de su carrera pugilista, la tijuanense quiere dar pelea por más aún y a sus 40 años de edad, desea agregar un décimo cetro a su historial: el título Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo que hoy posee la chihuahuense Yamileth Mercado.

“‘Yeimi’ va a pelear en 15 días y esperemos se dé esta pelea porque sabemos que podemos dar una gran función. No es solo porque quiera tener diez Campeonatos Mundiales, es un reto personal porque yo sé que puedo todavía pelear, tengo experiencia y también sé que corro peligro porque tengo una rival muy fuerte, muy joven, que va para arriba y está aprendiendo mucho”, expresó Nava, quien este martes, en la Ciudad de México recibió un homenaje por sus 20 años de carrera en el encordado.

Además de contar con la presencia de leyendas del cuadrilátero como: Lupe Pintor, Pipino Cuevas, Mariana ‘La Barby’ Juárez, Lulú Juárez, Irma ‘Torbellino’ García o Rafael ‘Bazooka’ Limón, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) le entregó un cinturón honorífico, con el número 20, que conmemora su debut profesional.

“Es un símbolo del trabajo hecho, de sonreír, llorar, perseverar, todo junto: mi familia mi equipo de trabajo, el CMB, Zanfer…de pasarla difícil y salir adelante. Es el primero que tengo en este formato, antes a las mujeres se les daba uno en forma de flor”

La pugilista hoy acumula un récord de 37-4-4, ha recibido un Nocout y en 16 ocasiones ha llevado a la lona a sus rivales y en este año se celebran dos décadas de su debut en el profesionalismo: un 29 de mayo de 2001, con una victoria ante Vicky Cozy y cuatro años después, el 30 de mayo de 2005, ante Leona Brown se consagró como la primera mujer Campeona Mundial del CMB, un logro que, recuerda, consumó, con el apoyo de Érik ‘Terrible’ Morales.

“Estaba aferrado a que fuera yo quien buscara al título. Fue él quien me propuso, quien me llevó a que me dieran esta oportunidad. Admiré mucho a Erick su trabajo sobre el ring y aunque ya no trabajamos con él es de las personas que ha creído en mí, él y su papá en paz descanse”, expresó Nava Mouett.

Adicional a calzarse los guantes, Jackie se convirtió en mamá en dos ocasiones y fue diputada federal; logros que, asegura no habría alcanzado sin el apoyo de su esposo Mario Mendoza.

“Me vienen muchos flechazos a la mente de ver cómo has perseverado, trabajado diario; se que habemos muchas que hemos trabajado por mucho tiempo y el mensaje para todas es seguir trabajando todos los días más y más fuerte”.

De sus inicios, a la fecha su estilo y su calidad como pionera para abrir paso a las mujeres en el deporte de los puños, ha causado admiración, incluso de Julio César Chávez, quien la considera un referente en el ring.

“Es sin duda el mejor guerrero; siempre me exigen mucho en el ring, pero porque sabe que puedo hacer más, que él me considere como un eferente es un honor para mi.

Por: KATYA LÓPEZ CEDILLO

alg