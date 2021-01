¡No sólo Gabriel Soto! Oribe Peralta también fue víctima de SEXTING; enfrentó problemas con la justicia

Gracias al uso de las redes sociales, la vida privada y la intimidad son cada vez más difíciles de cuidar, ya que hemos visto que ni los famosos se escapan.

Hace poco, el actor Gabriel Soto fue víctima de ser expuesto en redes sociales por un video que circulaba en redes sociales en el que mostraba al actor en una situación muy comprometedora, al grado de llevar el caso a tribunales.

Sin embargo, el futbolista Oribe Peralta, que el día de mañana cumplirá 36 años de edad, fue víctima de intento de extorsión.

En el 2014 el "Hermoso" Peralta habría conocido a una joven de 24 años con quién intercambió fotografías y mensajes de este tipo.

“Me pareció una persona agradable, por lo que intercambiamos números telefónicos... recuerdo en esa ocasión esta mujer me sacó diversas fotografías con las cuales me incomodó y le pedí que no lo hiciera; paró, me dijo que eran para su álbum personal”, mencionó Peralta.

Sin embargo, la joven trató de extorsionarlo con 500 mil pesos o venderían las fotos íntimas y reveladoras que compartió el deportista.

En consecuencia Peralta, el futbolista acudió a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para actuar legalmente en contra de las presuntas extorsionadoras, las cuales fueron "citadas por una revista" en un operativo encubierto para detener y recluir a las mujeres en el Penal de Santa Marta Acatitla.