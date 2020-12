Mauricio Sulaimán felicita a pintor Zucchini-Fowler

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, felicitó al artista Austin Zucchini-Fowler por la creación de su obra mural ‘Ángel con Guantes’, misma que quedará grabada en un cinturón verde y oro de edición especia que se entregará en el combate entre el Campeón Mundial Welter del CMB, Errol Spence Jr. y Danny García, en la función que se realizará este sábado 5 de diciembre.

“Sigue inspirando a las personas como hasta ahora lo has hecho. Estoy seguro de que recordaremos estos días con el nacimiento de muchos héroes como tú, que han motivado a la sociedad de una forma positiva y sé que nos conoceremos próximamente”, dijo Sulaimán Saldívar al artista estadounidense, en videoconferencia, desde la Ciudad de México, hasta Denver, Colorado, EU.

Zucchini-Fowler se formó como entrenador de natación pero también tiene un título en Bellas Artes por la Universidad de Denver y aunque, a causa de las contingencias originadas para evitar la propagación del COVID-19, no tenía oportunidad de regresar con sus competidores a las prácticas deportivas, utilizó el tiempo libre para rendir honor al personal de la salud que lucha contra la pandemia, entre ellos sus dos hermanos y las esposas de ellos que son médicos y enfermeras.

Con esa iniciativa, Austin le pidió a su casero que le “prestara” la fachada del edificio donde vive para dejar plasmada la imagen que pronto le dio la vuelta al mundo y, al saber de ella, Mauricio Sulaimán lo contactó para pedir su autorización en que esta imagen quedara plasmada en el emblemático fajín del organismo verde y oro; tras el apoyo del pintor, el Consejo Mundial de Boxeo creó dos piezas únicas en el mundo: una para el campeón del pleito de este fin de semana y otra más para Austin Zucchinni-Fowler.

“Ni siquiera puedo creer que tendré una réplica de ese cinturón. Hace unas semanas que recibí su correo para mi fue muy emocionante, no pude aguantar las ganas de contárselo a mi familia y se sintieron muy orgullosos por mi. Tengo tanta gratitud con todos en el Consejo Mundial de Boxeo. Me quedé sin palabras por el valor que le dan no sólo a esta obra, sino al esfuerzo que están haciendo nuestros héroes”, compartió el emocionado artista.