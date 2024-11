Fernando Aramburu reaparece en X con un mensaje en medio de "fake news" sobre su "muerte" por un infarto

¡Falsa alarma! La madrugada de este martes 19 de noviembre la agencia de noticias EFE dio a conocer la muerte del escritor Fernando Aramburu, pero esta se convirtió en un bulo publicado desde una cuenta falsa Tusquets en X; horas después de dar a conocer el supuesto fallecimiento, el medio señaló que se trató de una fake news y que la editorial que publica los libros del autor ya había negado el deceso; sin embargo, el revuelo mediático que causó la noticia hizo que el nombre del español se colocara en las tendencias del día.

Tras darse a conocer que el escritor español Fernando Aramburu se encuentra sano y salvo, y que no falleció por un supuesto infarto, él mismo reapareció en X, es decir, la plataforma desde la que fue difundida la noticia falsa con un importante mensaje para sus fieles lectores y seguidores del exTwitter. Con su regreso a la red social el autor de "Patria" y "Los vencejos" dejó en claro que su estado de salud es el mejor y que no se ha visto afectado hasta ahora, esto en medio de las preocupaciones que ya habían dentro del mundo de las letras.

Por si fuera poco, el experto en ficción invitó a sus seguidores de X a un evento que se realizará esta misma semana y con él presente; por su parte, sus fieles seguidores reaccionaron con entusiasmo a la invitación y compartieron mensajes de alivio al saber que su "muerte" sólo se trató de un malentendido.

"Nos vemos mañana a las 19:00 horas en la Fundación Sa Nostra de Palma, en el ciclo de debates «Sa Nostra Conversa»", escribió Aramburu en su perfil oficial de X.

¿Murió Fernando Aramburu?

El martes 19 de noviembre de 2024 se dio a conocer la muerte del escritor español Fernando Aramburu, sin embargo, todo se trató de una fake news. El malentendido inició por una "confirmación" de la agencia de noticias EFE, quien en X compartió de última hora el fallecimiento del autor; sin embargo, momentos más tarde añadió un segundo mensaje en el que anuló el aviso y explicó que se trató de un malentendido iniciado originalmente por una cuenta falsa de la editorial Tusquets donde se daba a conocer el supuesto fallecimiento.

"AVISO | La Agencia EFE anula la noticia sobre el fallecimiento del escritor Fernando Aramburu. Una cuenta falsa que se hace pasar por la editorial Tusquets informaba del fallecimiento. La editorial ha desmentido la información a través de su cuenta oficial", escribió el medio en X.

Fue después de esta falsa noticia, el regreso de Fernando Aramburu a la plataforma de Elon Musk causó emoción entre sus lectores, quien podrán conocerlo en un evento el próximo 20 de noviembre. Asimismo, en respuesta a su mensaje, se leen comentarios como "menos mal que sigue usted con nosotros. Qué susto me he llevado", "la mejor noticia del día", "me alegro de que siga usted vivo", "qué se siente resucitar?", "según la agencia EFE estás muerto", "Jesucristo tardó 3 días en resucitar, usted 3 horas" y "bienvenido a la vida, Don Fernando".

