Leila Guerriero revive la memoria argentina en "La llamada", el testimonio de Silvia Labayru sobre la dictadura militar

La periodista argentina Leila Guerriero comenzó 2024 con la presentación de su nuevo libro “La llamada: el retrato de Silvia Labayru”, un perfil que muestra su experiencia en narrar historias publicadas en revistas y editoriales, tales como El País y Gatopardo donde también funge como colaboradora y editora.

Publicado por la editorial Anagrama, en su nuevo libro Guerriero se adentra a la historia de Silvia Labayru, una mujer argentina que reside en España con su pareja e hija, también una mujer que fue secuestrada por la milicia y torturada en la Escuela Superior Mecánica de la Armada (ESMA), ella intenta contar el testimonio y aspectos de la vida cotidiana para no reducirla a un episodio que marca una historia de terror.

En entrevista con El Heraldo de México, la periodista Argentina revela que ella quería contar su historia con todas las especificidades tomando como pretexto el hecho que la marcó durante el periodo de la dictadura Argentina en 1976.

El libro surge como una suerte de coincidencia durante el tiempo de la pandemia en el año 2021 cuando las personas reintegraban su vida social y las reuniones eran escasas, fue a través de su amigo el fotógrafo Dani Yako donde surge la idea de crear esta historia y la presentación con Labayru, una amiga de él.

En su libro recopila datos históricos, hay una investigación selecta para no olvidar que se habla del episodio de la dictadura argentina, también relatos de otras personas y pasajes de la vida cotidiana reconstruyendo quién es Silvia Labayru.

“Estuvo atravesada completamente por el hecho de que mi país entre el 76, el 83 hubo una dictadura y por el derecho civil su militancia la decisión de militar en una agrupación armada de izquierda (...) yo no quería escribir un libro sobre los hornos setentas no quería escribir un libro sobre la dictadura, yo quería escribir un libro sobre esta mujer pero tenía muy en claro que hablar de esta mujer también era hablar de el momento histórico más trágico de los últimos tiempos de un país con lo cual no se podía divorciar una cosa de la otra si bien yo no quería hacer un libro sobre los 70 era ineludible hablar sobre aquellos años…”, sostiene Guerriero.