"Twist and Shout", el cover que The Beatles hizo famoso

Existen diversas canciones de The Beatles que llegaron a ser grandes éxitos como "And I love her", "Can't buy me love" y "I wanna hold your hand", pero a pesar de que sus composiciones eran bien recibidas, hubo algunas canciones que ellos popularizaron, pero que no eran originalmente suyas.

Tal es el caso del éxito "Twist and Shout" lanzada en 1964 en el álbum "Please please me" y que el 4 de abril de 1964 alcanzó el segundo lugar en la lista de éxitos, en la misma semana en que el top 5 era ocupado por el cuarteto de Liverpool.

Pero esta canción tiene en total tres versiones, la primera fue la de la banda de R&B de Filadelfia, The Top Notes, originalmente titulada "Shake it up baby" y fue lanzada en 1961. Asimismo, fue producida por Phil Spector y compuesta por Bert Berns.

Al escuchar la versión final, Bert Berns odió a Spector porque aseguró que arruinó la canción, además de que había "matado a la sensación" y predijo una rápida desaparición del sencillo.

Fue en 1962 cuando The Isley Brothers hizo el primer cover, pero en esta ocasión, modificaron algunos elementos, ya que fue producida por Berns y así logró demostrarle a Spector cómo debió sonar originalmente, de este modo se convirtió en un éxito y fue la primera canción de la banda en llegar al Top 20 en el Billboard Hot 100.

Dos años más tarde, el 2 de marzo de 1964 fue lanzada la tercera versión, pero esta vez a cargo de The Beatles basándose en la segunda versión de ésta y dándole su toque con las guitarras y a John Lennon como voz principal.

El éxito fue tal que se convirtió en una de las canciones más interpretadas en vivo por Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. La tocaron en casi todos los conciertos que realizaron en las diferentes giras que hicieron entre 1962 y 1965.

