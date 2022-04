Esta famosa canción "explica" la razón de la separación de The Beatles

La letra de una famosa canción, significó el preludio de lo que iba a ocurrir con The Beatles, pues en ella se describe el sentir de los integrantes de la banda originaria de Liverpool cuando vieron que John Lennon estaba a punto de abrir su camino en solitario en el mundo de la música y el activismo, acciones que provocaron el fin de la agrupación tras varios años de éxito.

Estamos hablando de “Get Back”, una canción, escrita principalmente por Paul McCartney; sin embargo, acreditada al dúo Lennon-McCartney.

Este sencillo fue lanzado el 11 de abril de 1969 y tiene créditos son compartidos con Billy Preston y es la última pista del álbum “Let It Be” de 1970.

“Get Back”, fue la canción número 1 en 1970 en países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, Alemania Federal (1949-1990) y México, siendo el único sencillo junto con el lado B de “Don't Let Me Down”, donde comparten créditos con otros artistas.

The Beatles. Foto: Especial

¿Qué dice "Get back"?

De acuerdo con diferentes periodistas especializados, el estribillo de esta canción "Get back to where you once belonged" (Vuelve a donde una vez perteneciste), era una parte que expresamente Paul McCartney le cantó a Yoko Ono cuando grabaron en el estudio esta canción.

John Lennon contó en varias entrevistas que cuando Paul cantaba esa frase en la grabación, lo hacía mirando directamente a Yoko Ono.

“Hay algo subyacente sobre Yoko ahí. Ya sabes, 'Get back to where you once belonged'. Cada vez que cantaba la línea miraba a Yoko”, comentó John Lennon en una de esas entrevistas.

Para muchos fans de la banda "Get back" es la viva muestra de lo que se pensaba dentro de la banda de la distancia de los integrantes ante la relación Lennon-Ono, la cual provocó la separación de la banda en 1970.

Pese a esto, se debe tomar en cuenta que en realidad, Paul y John escribieron esta canción como una respuesta a las opiniones antiinmigrantes de los políticos de su país en aquella época.

