The Beatles anuncia edición especial del 'Let It Be'; contará con 41 canciones INÉDITAS

Los rumores por fin fueron confirmados este jueves después de que The Beatles anunciaron una reedición especial de 'Let It Be', el último álbum editado por la banda británica en mayo de 1970. Esta nueva versión incluye el disco original además de la mezcla de Glyn Johns, que se ha mantenido inédita, así como grabaciones de ensayos y tomas alternas. Además de un tema correspondiente al famoso concierto de la azotea.

'Let It Be' será lanzado en una caja de lujo que incluirá cinco discos así como un bluray además de un libro extendido con la historia de la producción del álbum. Al mismo tiempo se presentará una edición de cuatro discos de vinilo; una presentación de dos discos y la sencilla de solo uno. El lanzamiento llegará el próximo 15 de octubre 2021.

Nuevo documental

Al mismo tiempo, se contempla el estreno del documental de Peter Jackson 'The Beatles: Get Back', previsto para proyectarse en cines a finales de 2020, pero ante la situación de la pandemia se decidió transmitirse a través de Disney+, como una mini serie de seis horas. Incluirá por primera vez la última presentación de The Beatles como grupo en la azotea de Apple Corps.

"Siempre pensé que la película original 'Let It Be' era bastante triste porque trataba de la ruptura de nuestra banda. Pero la nueva película muestra el amor que teníamos los cuatro. También muestra los momentos que pasamos juntos(...)Así es como quiero recordar a The Beatles", escribió el bajista Paul McCartney en el prólogo de una edición especial del libro 'Let It Be'.

Edición por aniversario

'Let It Be' se une a los álbumes del Cuarteto de Liverpool que han sido reeditados para conmemorar su 50 aniversario. En 2017, el 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' fue publicado con material extra. El mismo proceso se realizó con el álbum 'The Beatles' (mejor conocido como 'Álbum Blanco') en 2018 y con 'Abbey Road' en 2019, éste último logrando un nuevo número 1 a nivel mundial.

El último álbum de The Beatles fue grabado durante sesiones de grabación que significaron el proceso de ruptura de la banda a inicios de 1969. El poco interés de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr hizo que el trabajo fuera lanzado hasta mayo de 1970, un mes después del anuncio de su separación.

The Beatles 'Let It Be: Super Edition' lista de canciones

CD1: Let It Be (nueva mezcla del álbum original)

Two of Us

Dig a Pony

Across The Universe

I Me Mine

Dig It

Let It Be

Maggie Mae

I’ve Got a Feeling

One After 909

The Long and Winding Road

For You Blue

Get Back

CD2: Get Back (Apple Sessions)

Morning Camera (Speech – mono) / Two Of Us (Take 4)

Maggie Mae / Fancy My Chances With You (Mono)

Can You Dig It?

I Don’t Know Why I’m Moaning (Speech – mono)

For You Blue (Take 4)

Let It Be / Please Please Me / Let It Be (Take 10)

I’ve Got a Feeling (Take 10)

Dig a Pony (Take 14)

Get Back (Take 19)

Like Making an Album? (Speech)

One After 909 (Take 3)

Don’t Let Me Down (First rooftop performance)

The Long and Winding Road (Take 19)

Wake Up Little Susie / I Me Mine (Take 11)

CD3: Get Back (Rehearsals and Apple Jams)

On The Day Shift Now (Speech – mono) / All Things Must Pass (Rehearsals – mono)

Concentrate on the Sound (mono)

Gimme Some Truth (Rehearsal – mono)

I Me Mine (Rehearsal – mono)

She Came in Through the Bathroom Window (Rehearsal)

Polythene Pam (Rehearsal – mono)

Octopus’s Garden (Rehearsal – mono)

Oh! Darling (Jam)

Get Back (Take 8)

The Walk (Jam)

Without A Song (Jam) – Billy Preston with John and Ringo

Something (Rehearsal – mono)

Let It Be (Take 28)

CD4: Get Back (LP 1969 Glyn Johns Mix)

One After 909

I’m Ready (aka Rocker) / Save The Last Dance For Me / Don’t Let Me Down

Don’t Let Me Down

Dig a Pony

I’ve Got a Feeling

Get Back

For You Blue

Teddy Boy

Two of Us

Maggie Mae

Dig It

Let It Be

The Long and Winding Road

Get Back (Reprise)

CD5: Let It Be EP

Across the Universe (unreleased Glyn Johns 1970 mix)

I Me Mine (unreleased Glyn Johns 1970 mix)

Don’t Let Me Down (new mix of original single version)

Let It Be (new mix of original single version)