Secretaría de Cultura anuncia programa de actividades del Festival Internacional de Puebla

La Secretaría de Cultura anuncia la programación del Festival Internacional de Puebla (FIP) 2022, consistente en actividades de música, teatro, circenses y danza, ejecutadas por artistas de México, Estados Unidos, Venezuela, Rusia, Colombia y Cuba, a desarrollarse del 08 al 12 de diciembre.

Entre la programación destacan los conciertos de Comisario Pantera, Out of Control Army, el CECAMBA, la Banda Sinfónica Mixteca, Todo Indica que sí, Enivia Muré, Juan Calavera y Biomigrant, entre otros; obras de teatro como “La llorona” por la Compañía de Teatro "Manuel Reigadas", “El Cuervo” por la compañía "Cuentos para no dormir" y “El espíritu de la piedra” de ZEEKA Producciones, así como actividades literarias.

Además, el lunes 12 la Secretaría de Cultura llevará a cabo la reapertura del Museo Internacional del Barroco como un espacio interactivo e inmersivo de arte digital, abierto a poblanas, poblanos y visitantes.

Inauguración del Museo Internacional del Barroco en 2016

FOTO: Especial

Las sedes del festival son: La Casa de la Cultura “Profesor Pedro Ángel Palou Pérez”, San Pedro Museo de Arte, el andador del Complejo Cultural Universitario de la BUAP, Casa Puebla, Teatro Principal, Plaza de la Democracia, Teatro Ciudad Sagrada (San Pedro Cholula) y Teatro Municipal “Bernardino Tamariz” (Acatzingo de Hidalgo).

En noviembre, la dependencia organizó actividades previas enmarcadas dentro del festival, tales como una tarde bohemia y la inauguración de la exposición pictórica de Yerani Flores. La información detallada de los siguientes eventos puede consultarse en el sitio web sc.puebla.com.mx o en la página de Facebook: Secretaría de Cultura Puebla.

SIGUE LEYENDO:

La FIL de Guadalajara fue un éxito, pese a los intentos de boicot del gobierno de Jalisco

Restablecer el intercambio humano, nuestro objetivo en la FIL 2023: UE

El mejor premio para un poeta es su poema: Adonis