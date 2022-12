El mejor premio para un poeta es su poema: Adonis

El mundo cataloga al poeta sirio Ali Ahmad Said Esber, "Adonis", como el eterno candidato a recibir el Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, él considera que un poeta no necesita de premios porque su mayor galardón es su poesía, esa que llena de esperanza al mundo entero.



"El mejor premio que puede tener un creador es el poema. No debe pensar en otra cosa que no sea, cómo crear el poema para poder describir este mundo. ¡Ese es el mejor premio para un poeta! Los premios son una cuestión social, más que artística. Son parte de la cultura, pero no tienen nada que ver con la poesía", dijo a pregunta expresa de El Heraldo de México, sobre si necesita ganar el Premio Nobel o se siente completamente satisfecho con su poesía, que en ocasiones es el único lugar seguro en el corazón de muchas personas que han sido obligadas a migrar de su lugar de origen por la guerra o la violencia generada por el crimen organizado.

"La escritura y la poesía significan algo muy importante para mí. El poema es el único lugar en este mundo donde siento absoluta libertad, en el que soy dueño de mí mismo, de mi voluntad. Quiero despertar ese sentimiento al lector, para que éste sienta también esta libertad, y esta voluntad. La poesía es el aire de este mundo, es el Sol de esa existencia. Mediante la poesía, renovamos y nos renovamos. Vemos el mundo con nuevas imágenes, del mismo modo que nos vemos a nosotros renovándonos en el amor", añadió.

El sirio se dijo uno de los principales promotores por la libertad femenina en Irán, Pakistán, Estados Unidos y China

Créditos: Adriana Luna

La poesía nos enseña que la profunda identidad del ser humano no es sino un lugar o un camino abierto a ese horizonte,

Adonis vive actualmente en Francia, aunque su carrera literaria ha sido principalmente en el Líbano. El sirio se dijo uno de los principales promotores por la libertad femenina en Irán, Pakistán, Estados Unidos y China, donde quiera que la mujer esté sometida al machismo.



"La situación o la condición de la mujer en las tres religiones monoteístas, el cristianismo, el judaísmo y el islam es secundaria, la mujer es una sumisa, está subordinada. Además de Irán, debemos exigir la liberación de la mujer de esas cadenas de las tres religiones. Y hay que hablar de la tiranía masculina de esas sociedades. Y sabemos que la divinidad ha preferido siempre la masculinidad.

Debemos apoyar no sólo la lucha de la mujer en Irán, yo estoy con esa lucha y su liberación; pero no podemos sólo apoyar esa lucha y olvidar la tiranía que sufre la mujer en todo el mundo. A la hora de condenar esa situación de la mujer en Irán, no debemos olvidar el sufrimiento de la mujer en Palestina, en Estados Unidos o en China. Entre más sumisa sea la mujer, significa que el hombre también lo es".



En su poema Homenaje a la soledad, describe: "Abro un lago para el olvido y ahogo en él mi historia". Adonis es un amante de la naturaleza porque "el ser humano ha nacido con la naturaleza, con las nubes, con los campos, con la montaña. Y si el hombre pierde esa relación con la naturaleza, se pierde a sí mismo. El conflicto profundo que vive hoy la humanidad es precisamente esa relación entre el ser humano y la naturaleza. Yo pertenezco a la ciudad, sin embargo, siempre he preferido la naturaleza".



"La experiencia y la escritura poética siempre han sido una apertura al horizonte, un espacio abierto a la vida y al pensamiento. La poesía nos enseña que la profunda identidad del ser humano no es sino un lugar o un camino abierto a ese horizonte, ese infinito abierto a todo. La poesía nos enseña que no heredamos nuestra identidad del mismo modo que heredamos nuestros campos y nuestras haciendas. En este sentido, la poesía es esa identidad abierta al cambio, a la transformación y a la creación del ser humano".



¿Por qué a pesar de enfrentar la violencia, el desamparo y el terror la poesía de Adonis sigue abriendo una luz hacia la esperanza?, se le cuestionó.

"Siempre prevalece la esperanza de tener al hombre abierto al futuro, a la creación, al cambio. Es un camino abierto a la infinitud. Por eso prevalece la esperanza en mi poesía. El poeta no comienza del vacío, forma sus versos con una materia que existe en este mundo, en el pasado y en el futuro. Todo el universo existe en el cuerpo del poeta, no sólo en la cabeza.

El poeta no puede hablar del futuro, si no conoce bien su pasado"

"La mente siempre repite, por eso hay que olvidar. El silencio es una rebeldía contra cualquier respuesta; el ser humano es una pregunta y, si olvida la pregunta, se olvida a sí mismo", dijo el poeta sirio en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

SEGUIR LEYENDO

Bueno, malo y feo

Nobel de Literatura: Annie Ernaux es una escritora con gran fuerza erótica

Inconsistencias del Premio Nobel de Literatura