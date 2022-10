El Premio Nobel de Literatura para Annie Ernaux y sus letras feministas y autobiográficas

Pionera de la literatura autobiográfica, el nombre de Annie Ernaux sonaba desde hace años entre los favoritos para ganar el Nobel de Literatura, que finalmente consiguió este 2022, “por la valentía y la precisión clínica con la que desvela las raíces, los extrañamientos y las trabas colectivas a la memoria personal”, según argumentó el comité del premio.

Ernaux, considerada como una de las escritoras más reconocidas del panorama literario europeo, catedrática y profesora de Letras Modernas, ofreció una conferencia de prensa en la editorial parisina Gallimard para compartir sus primeras reflexiones, tras conocer que ganó el premio con un alegato en favor del feminismo que impregna su obra, pero también contra la guerra y las desigualdades sociales.

“Obviamente mi trabajo es también político, aunque no participé activamente en movimientos sociales o políticos. Mis compromisos son el resultado de mi escritura”, explicó Ernaux, de 82 años.

La novelista dijo que la nueva responsabilidad del Nobel radica en “seguir luchando contra las desigualdades”, como las que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo, así como por la defensa de sus derechos como la libre elección sobre la maternidad.

Además, explicó que le inquieta el ascenso de la extrema derecha en países europeos, entre los que citó Italia y Hungría. “Hay que explicar las cosas. Históricamente la extrema derecha nunca fue favorable a las mujeres”.

En su larga intervención, tuvo tiempo de evocar su entrada en la editorial Gallimard, en 1974. "Ellos habían aceptado los manuscritos de otra mujer de mi edad y me dije, ¿por qué yo no?", indicó. Y, aunque haya tenido que sobrepasar más obstáculos en su carrera por el hecho de ser mujer, la flamante premio Nobel dijo que no se considera especialmente "valiente".

A DETALLE

-Nació en 1940, en Lillebonne, en Normandía (Francia). Se dedicó a la enseñanza, primero en un instituto de Bonneville, antes de comenzar a publicar sus obras.

-Empezó a escribir ficción, género literario que dejó para pasarse al autobiográfico, su gran pasión, porque prefería contar historias ocurridas durante las etapas de su vida.

­-Por el conjunto de su obra, esencialmente autobiográfica e intimista, ha recibido diversos galardones.

-Destacan el Premio de la Lengua Francesa en 2008 y el Marguerite Yourcenar en 2018.

Los libros fundamentales

"Una mujer", 1989. Narra la vida de su madre.

"El lugar", 1983 y "La vergüenza", 1997. Aborda el ascenso social de sus padres.

"Ce qu'ils disent ou rien", 1997. Habla de sus años adolescentes.

"La mujer helada", 1981. Una visión sobre su matrimonio.

"El acontecimiento", 2001. Acerca de su aborto.

"No he salido de mi noche", 1997. Relata el alzheimer de su madre.

El uso de la foto", 2005. Le sirvió para hablar de su cáncer de mama.

obra.

