AMLO viajará a Colombia para replantear las políticas contra el narco en Latinoamérica

El presidente Andrés Manuel López Obrador alista para inicios del 2023 una visita a Colombia para asistir a una reunión de líderes de mandatarios de Latinoamérica y El Caribe que buscará replantear la política antidrogas, que defina una nueva visión latinoamericana para combatir ese problema y no sólo guiada por Estados Unidos.

Se trata de la “Conferencia Internacional de Mandatarios de Latinoamérica para rediseñar y replantear la política de combate a las drogas”, que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso en México el pasado 25 de noviembre a López Obrador en su reunión en Palacio Nacional, la cual aceptó el mandatario mexicano.

“Él tiene una propuesta, me invitó, yo acepté, y quedamos en reunirnos, es probable que sea en Colombia el encuentro, tengo entendido que va a invitar a otros presidentes de América Latina y el Caribe a esa reunión.

No lo hemos definido todavía en cuanto a la fecha del encuentro, la agenda, pero nos vamos a ver el día 14 que vamos a ir a Lima, Perú, hablé con el presidente Petro y nos va a acompañar, y va a ir el presidente de Chile, estaba por confirmar el presidente de Ecuador, esto para el día 14 de diciembre”, dijo.

López Obrador expuso que antes de ir a Colombia atenderá en México las visitas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para celebrar la Cumbre de Líderes de América del Norte.

“También, ya se está empezando a elaborar la agenda de la visita del presidente Biden y del primer ministro Trudeau para el día 9 y 10 de enero, eso es lo que tenemos hasta ahora, esa reunión en Colombia posiblemente sea después de la visita del presidente Biden de esta cumbre en la ciudad de México”, dijo.

AMLO tiene un compromiso con el presidente Petro

Afirmó que tiene el compromiso con el presidente Gustavo Petro, a quien llamó “un gobernante muy responsable y le tenemos mucha confianza”, y resaltó que su propuesta le resulta muy atractiva porque busca atender más lo preventivo en la producción, tráfico y consumo de drogas, y Colombia tiene mucha experiencia en el tema.

AMLO indicó que confía en el presidente Petro. Foto: Archivo

“Ellos tienen mucha experiencia en el daño que causan las drogas y han hecho planes y saben que es lo que puede ayudar a enfrentar lo del cultivo de en este caso la coca y el tráfico de la droga, entonces, él trae ese plan y coincidimos que es importante verlo no sólo con la visión de Estados Unidos sino verlo a partir de la visión de América Latina, esto no significa confrontarnos sino analizar nosotros cómo podríamos enfrentar este problema”, dijo.

El jefe del Estado mexicano expuso que su gobierno ha ayudado a Centroamérica con implementar ahí programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, buscando que ayuden a evitar la migración forzada. Sin embargo, a pregunta de si le planteó Petro llevar estos programas a Colombia, lo descartó.

“Sí, él sabe (de los programas), pero él trae un planteamiento bien articulado, analizado, y vamos a analizar bien su propuesta”, contestó.

AMLO analiza viajar en aeronave militar a Perú

López Obrador dijo que analiza si viaja en aerolínea comercial o en un aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) para participar en la Cumbre de Líderes de la Alianza del Pacífico el 14 de diciembre en Lima, Perú.

AMLO descarta viajar en el avión presidencial. Foto: Archivo

Explicó que tentativamente viajaría el 13 de diciembre. Descartó usar el avión presidencial para viajar a Perú. -¿Cuándo se va a Perú, presidente?, se le cuestionó. -Nos vamos el día 13, dijo. El presidente comentó que sólo estará presente el día que entregue la presidencia pro tempore a su homólogo Pedro Castillo.

-¿Viaja en avión militar o comercial?, se le preguntó.

-Estamos viendo eso porque dependiendo si hay vuelos a la hora que se requiere, si no, será la Fuerza Aérea, pero estamos buscando que sea en línea comercial, pero si no hay la gira, dijo.

-¿Qué hora?, se le insistió

- Bueno, es que hay veces que el avión a las 6 de la mañana, entonces ya ni hay reunión de seguridad ni mañanera, o es muy tarde, estamos buscando esos, acotó.

“No, no, no, no, no, ahí sí es como dice Pedri Ferriz, safo”, respondió a la posibilidad de usar el avión presidencial TP-01.

SIGUE LEYENDO:

AMLO cumple 4 años de gobierno: niega que México esté polarizado y destaca su aprobación como presidente

Buenas noticias: el salario mínimo aumentará a 207 pesos desde el 1 de enero de 2023

RMG