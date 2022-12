Buenas noticias: el salario mínimo aumentará a 207 pesos desde el 1 de enero de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el salario mínimo aumentará de 172 a 207 pesos al día a partir del 1 de enero de 2023. En el Salón Tesorería en Palacio Nacional, el mandatario destacó que a temprana hora de este jueves, se reunieron representantes de los sectores obrero y empresarial, quienes en presencia de la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, llegaron a un acuerdo por unanimidad para el aumento del sueldo.

La funcionaria llegó a Palacio Nacional en compañía de los representantes obreros y empresariales, donde indicó que el aumento del salario mínimo será del 20 por ciento con lo que beneficiará a 6.4 millones de trabajadores en el país. De tal manera, que el sueldo mínimo quedó de la siguiente manera:

De 172 a 207 pesos diarios , un incremento de mil 52 pesos al mes .

, un incremento de . En la frontera norte será de 260 a 312 pesos al día, un incremento de mil 584 pesos mensuales.

El jefe del Ejecutivo indicó que es una buena noticia para todos los trabajadores, mientras que aseguró el incremento del salario mínomo no impactará en los precios de las gasolinas, del gas, la luz y en la canasta básica. "Es un avance mucho muy importante. Desde hace más de 40 años no aumentaba el sueldo en esta proporción. Es un día histórico", destacó el mandatario.

AMLO con la secretaria del Trabajo y representantes del sector obrero y empresarial. Foto: Presidencia

López Obrador agregó que con el incremento del salario mínimo en 20 por ciento, "no vemos riesgos que se dispare la inflación, además estamos viendo un plan antiinflacionario que significa destinar un subsidio de más de 300 mil millones de pesos este año para el precio de las gasolinas”.

El mandatario federal recordó que “de los 21 millones 700 mil trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el promedio de salario mensual es casi de 15 mil pesos”, resaltó Andrés Manuel López.

Destacan el aumento del poder adquisitivo

Sin embargo, el presidente aseguró que existe una preocupación por el aumento de la inflación que hay a nivel internacional, por lo que trabajarán para que no pegue a México dicha situación. “Existe una preocupación del sector empresarial, y desde luego de nosotros, porque no podemos permitir que se desate la inflación porque eso afecta mucho. Podríamos estar incrementando el salario, pero si aumenta la inflación no avanzamos”.

Por su parte, Luisa María Alcalde destacó que este es el quinto aumento en el salario mínimo que se da en la presente administración, y comparó el poder adquisitivo de 2018 a la fecha con la compra de frijol, huevo y tortilla, quedando de la siguiente manera:

De 6.5 kilos de tortilla en 2018 a 10.2 para 2023. De 3.2 kilos de huevo en 2018 a 4.6 para 2023. De 3 kilos de frijol en 2018 a 5 kilos para 2023.

Luisa María Alcalde indicó que con el aumento del salario mínimo se logrará un dinamismo en la economía. Precisó que resta que el decreto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pero es un hecho que a partir del 1 de enero de 2023, todos los trabajadores serán beneficiados con la medida.

Asismismo, José Luis Carazo Preciado, el representante del sector obrero, aseguró: “Hoy ver que ya tenemos un salario mínimo que rebasa los 200 pesos, sinceramente, para nosotros es motivo de reconocer que es justicia para los trabajadores y la sensibilidad del gobierno”, expresó.

