AMLO: “El combate a la delincuencia en México es como en la novela ‘Crimen y Castigo’”

Al iniciar su conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se acabó la "puerta giratoria" para los delincuentes, pues aseguró que ahora no hay impunidad, y usó como símil el título de la novela "Crimen y Castigo" del ruso Fiódor Dostoyevski.

La introducción del mandatario federal, en Palacio Nacional, fue previo a que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, presentara la sección “Cero Impunidad”.

"Como todos los jueves vamos a informar sobre delitos y castigos. Es muy parecido a la novela de Dostoievski, ‘Crimen y Castigo’, es una novela, tiene otro propósito, desde luego, pero aquí es cómo se cometen delitos y se evita que esos delitos no se castiguen, por eso se habla de cero impunidad porque desde hace mucho tiempo se sabe de que se cometen delitos, se habla hasta de una puerta giratoria que entran y salen, ahora es distinto”, dijo López Obrador.

También destacó que el gobierno federal está evitando que se empoderen las bandas del crimen organizado y no piensen que pueden “hacer y deshacer” sin que haya consecuencias ante la ley.

AMLO citó el libro de Fiódor Dostoyevski. Foto: Twitter

“Por eso se informa con el propósito de que la gente sepa que estamos trabajando para que no haya impunidad y también para que no se empoderen las bandas, los integrantes de la delincuencia organizada, o de la delincuencia de cuello blanco y que piensen que pueden hacer y deshacer, o si tienen buenas agarraderas, influencias, van a poder cometer delitos sin que se les castigue, ya no es así”, concluyó.

Ricardo Mejía destaca resultados en seguridad

Mejía Berdeja informó que del 24 al 30 de noviembre fueron detenidas 8 mil 181 personas y se presentaron ante el Ministerio Público 7 mil 662; además se extraditaron 3 personas a Estados Unidos. Destacó que en el caso de homicidio de un niño de 8 años donde fueron detenidos sus dos tíos, ya fueron vinculados a proceso, además de la detención del presunto feminicida de Grisell Pérez Rivera.

Sobre “El Negrolo”, líder del grupo criminal de Tropa del Infierno, brazo armado del Cártel del Noreste, indicó ya fue calificada como legal su detención ya que está vinculado con varios delitos, entre ellos ser el autor intelectual del secuestro del alcalde de Guerrero, Coahuila, Mario Cedillo.

