AMLO cumple 4 años de gobierno: niega que México esté polarizado y destaca su aprobación como presidente

Tras la marcha en la que celebró los cuatro años de la transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que México esté polarizado y se tenga un ambiente enrarecido. Dijo qué hay diálogo, polémica y debate.

“La verdad es que no hay un ambiente enrarecido, existen diálogos, hay polémica pero no pasa de eso, ya hasta nuestros adversarios han ido poco a poco ¿no? actuando, yo diría que hasta con sentido del humor, ayer o antier era el ‘rey del cash’, luego el ‘rey del acarreo’, ahora resulta que soy el ‘rey de la magia negra’”, señaló en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

En la conferencia de prensa matutina, señaló que "no hay polarización, hay politización, ¿por qué no hay polarización? Porque la mayoría de la gente está de acuerdo con lo que se está haciendo, tenemos el respaldo de la gente, no solo los que se manifestaron”.

Por ello, dijo que sus adversarios deben de tomar en cuenta la opinión de la gente. “Ese es su principal problema, que desprecian al pueblo y creen que el pueblo es menor de edad, que el pueblo es tonto, no, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, tienen que tenerla más respeto a la gente y no actuar con actitudes de superioridad, sentirse más, es un problema serio de racismo, de clasismo, entonces es cosa de que, nos serenemos”, apuntó.

López Obrador manifestó que los que participaron en la marcha de este domingo no son acarreados, y la oposición no está entendiendo la nueva realidad política, “no se puede poner vino nuevo en botellas viejas.”

AMLO durante la marcha del domingo. Foto: Archivo

Mostró la más reciente encuesta que realiza una empresa estadounidense sobre la aceptación de presidente y jefes de Estado en el mundo donde el primer ministro de la India, Narendra Modi,está en primer lugar, y en segundo lugar, López Obrador.

“A eso me refiero no hay polarización, no podemos pensar todos lo mismo”, refirió. No respondió cuando se le cuestionó si aumentaría su seguridad ya que alguien intentó acercarse a él en Palacio Nacional.

Aumenta su aprobación tras encabezar marcha al Zócalo

Al cumplir cuatro años de gobierno este 1 de diciembre, López Obrador presumió que su aprobación nacional llegó a 71 por ciento, de acuerdo a la encuesta internacional que cada jueves presenta la empresa estadounidense Morning Consult, dos puntos porcentuales más que la encuesta pasada.

En la encuesta se mantiene en segundo lugar, sólo por debajo de Narendra que tiene 76 por ciento de aprobación. “Les voy a presumir, les voy a dar a conocer la encuesta de hoy que se hace desde Estados Unidos, una empresa, todos los jueves. Miren cómo estamos: sigue Modi arriba, pero ya menos, pero a esto me refiero que no hay polarización”, dijo López Obrador.

La aprobación de López Obrador subió después de encabezar la marcha del pasado 27 de noviembre, presumió el vocero de la presidencia de la República, Jesús Ramírez, en redes sociales.

Y es que la semana pasada, la misma encuesta posicionó a AMLO en 69 por ciento de aprobación. La nueva medición, realizada entre el 23 al 29 noviembre, lo sube a 71 por ciento.

“Tras la multitudinaria manifestación del 27 de noviembre pasado, el presidente @lopezobrador_ aumentó su apoyo ciudadano en todo el país. Así lo confirma la encuesta empresa @MorningConsult que registra que la aprobación del presidente subió a 71%, el segundo mandatario más alto”, escribió en Twitter.

“El rey del la magia negra”

López Obrador aprovechó para burlarse se apodos que le han puesto en las últimas semanas, señalando que pasó del "rey del cash", en alusión al título del libro de Elena Chávez, después el "rey del acarreo" por los asistentes a la marcha del domingo pasado, y hoy es el ‘"ey de la magia negra", como lo llamó en redes sociales el periodista Pedro Ferriz de Con.

“Antes era yo el rey del cash, luego el rey del acarreo, y ahora resulta que soy el rey de la magia negra. Nosotros respetamos todas las creencias, todas las religiones, los libres pensadores, pero Pedro Ferriz, no sé si papá o hijo, papá, por qué no lo pones”, dijo López Obrador.

Ferriz de Con escribió en redes sociales: “Es un secreto a voces. AMLO recurre a diario a la Brujería, Santería, magia negra y rituales de muerte para llegar acumular poder. Ya tuvo lo que quiso, ahora va de regreso, eso se llama karma o justicia divina”.

López Obrador refutó que “es increíble porque él (Ferriz) fue durante mucho tiempo como dirigente, líder de opinión pública, su programa de radio lo escuchaban muchos, ahí empezó Carmen Aristegui, Javier Solórzano, y yo tengo diferencias con él desde hace 20 años, no es nuevo, pues, pero ya esto es para que nos relajemos, no, no pasa nada y también lo de la polarización, no hay”.

