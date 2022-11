Nace generación lectora en diversos formatos, pero piratería de libros crece

La cifra de lectores de libro físico se mantiene, pero en digital disminuyeron. Sin embargo, crece el número de personas que disfrutan leer en ambos formatos, reveló hoy la Cámara de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), tras un análisis realizado durante la pandemia de COVID-19.

La venta de libro digital fue de 347 millones de pesos en 2021, lo que significa un decremento del 5.7%. Asimismo, hubo 206 editores activos en México, 21 empresas suspendieron actividades temporalmente y 6 compañías se vieron obligadas a cerrar, se informó en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Además, la piratería de libros digitales preocupa a CANIEM, reconoció su presidente, Hugo Setzer: "Hay un incremento en la piratería digital. Vimos un libro muy popular hablando del presidente (refiriéndose El Rey del Cash), se agotó y comenzó a circular pirata en grupos de redes sociales. Nosotros no podemos registrar eso, porque en nuestra encuesta preguntamos por unidades facturadas, en la piratería no se contabiliza. Es algo que generó industria, pero de piratería. Hay hasta canales de Youtube que enseñan a piratear. No hemos logrado que Youtube se responsabilice por esos contenidos y que se bajen".

La venta de libro digital se redujo 5.7% Foto: Adriana Luna

Este año llamó la atención que los lectores opten por leer el mismo título en físico y en digital. "Sí va cambiar el panorama, la gente está leyendo y acostumbrándose a usar más ambos formatos. Se nota un crecimiento de gente que tiene el mismo título en los dos formatos. Satisfacen diferentes necesidades y nos permite ofrecer toda nuestra producción en distintos formatos", apuntó Ignacio Uribe, integrante de la Comisión de Datos de la CANIEM.

El año pasado se produjeron 89 millones de ejemplares, lo que significa un decremento de 15.26%. Sin embargo, el valor de producción creció 3%, a saber, 2,126 millones de pesos. Las ventas alcanzaron 99 millones de ejemplares, que es un aumento de 0.3% con relación al 2020. Se rompió la constante reducción que se observaba en los últimos cinco años. La facturación en la industria editorial fue de 9,119 millones de pesos (7% de incremento).

Los libros cuestan 255 pesos en promedio

El precio del libro también varió, pues registró un incremento, la media es de 255 pesos. La venta en librerías representó 23% del total, le siguieron escuelas con 21% de facturación, el canal de gobierno representó 20% del monto de venta con 48% de los ejemplares vendidos, así que se mantiene como el más fuerte canal de distribución.

Por otro lado, la empresa Metabooks pondrá en breve un modelo de información de ventas en la industria editorial que podrá consultarse de forma gratuita y con lo que se pretende que se agilice el movimiento comercial en el país.

"Va a cambiar la venta del libro en México. Cada libro, cada información de cada unidad va a estar disponible en línea. Cada catálogo va a estar disponible para venta. Esta información suele estar muy restringida. En el futuro esta información será gratuita y la industria del libro pondrá un piso parejo para todas las editoriales, con mejor planificación de ventas. Nuestro objetivo es permitir que cada uno de los actores del mercado se beneficie de las múltiples ventajas de los metadatos para promover los libros aquí y en el extranjero; es por eso que queremos impulsar la comprensión y el uso de los metadatos editoriales en México lanzando Metabooks Basic, servicio disponible en forma gratuita para editores y libreros. Ofreceremos 20% de descuento para los clientes existentes", subrayó Ronald Schild.

SEGUIR LEYENDO:

Apuesta periodística y editorial con un sello diferente

Lanzan “Mx Nuestro Cine”, un canal de televisión abierta dedicado a la cinematografía mexicana

El tenor César Delgado apuesta por la niñez

DME