El tenor César Delgado apuesta por la niñez

Guadalajara. - César Delgado, cuando tenía siete años, ni siquiera imaginaba ser cantante, mucho menos tenor. Él quería ser deportista, le atraían las artes marciales. Sin embargo, una tarde caminando con su padre y con su hermano escucharon un coro infantil que pertenecia a la Catedral tapatía, se interesó y, de inmediato el talento natural de César, comenzó a percibirse. Ahora, al transcurrir los años, comprende que la música lo libró de muchos peligros juveniles.

"Al estar en la música desde niño, me mantuve fuera de la delincuencia, me llenó de disciplina, de constancia y pasión. Yo no escogí la ópera. Comencé en un coro infantil porque era el medio que mis padres encontraron para meterme a la música y ella me fue llevando, cuando me di cuenta ya tenía la música clásica y la ópera en el corazón. La música te va llevando, vas descubriendo nuevo repertorio, conoces las obras, ya no hay paso atrás. Tampoco quiero menospreciar otros géneros musicales porque para la voz, la técnica es universal. La música puede ser bien hecha en cualquier género", explica a El Heraldo de México, el hoy tenor internacional.

(Créditos: Especial)

Delgado está convencido de que en lugar de destinar presupuestos millonarios al rubro de seguridad pública, los gobernantes deberían aplicarlos en proyectos culturales para que la música y el arte formen parte del plan de estudios en escuelas públicas y privadas, desde nivel preescolar.

"¡Híjole, los gobiernos y las empresas deberían tejer una red para llevar esos espectáculos y obras a los niños! Debería ser una misión del gobierno, así como brindan apoyos al futbol y otros deportes, que es bueno también, deberían apoyar las artes. Estoy convencido de que así como se les da a los niños conocimientos en matemáticas y español, se les debería dar música y artes como sucede en otros países como Alemania. Cuando un instrumento musical llega a las manos de un niño, el poder de la música, no va a haber cabida para la delincuencia, las drogas y otras cosas que tienen tan pérdido este mundo", advierte.

Y añade: "Ahora estoy dedicado a mi carrera, pero, eventualmente, ya cercano a mi retiro vendrá esa etapa a trabajar de lleno en ese legado: que la música de ópera sea accesible para todos, especialmente los niños. La música clásica, la ópera es el arte más completo que hay. Se requiere de mucha preparación física y mental, no es sólo saber leer música, es saber transmitir, interpretar, actuar, idiomas. Es toda una preparación integral y universal".

El cantante de ópera que ha triunfado en escenarios de Mëxico, Estados Unidos y Europa, quiere mostrar al mundo que los espectáculos operísticos son divertidos y que la niñez queda atrapada en su magia.

Durante la pandemia, en lugar de quedarse en su departamento en Nueva York sentado, de brazos cruzados, esperando la reapertura de teatros, César se puso a producir espectáculos de ópera dirigidos especialmente a los niños; también estuvo dedicándose a la formación musical, creó un pequeño grupo de cantantes jóvenes para transmitirles sus conocimientos.

"Estoy muy interesado en que la música sea un derecho universal para todos los niños y jóvenes. Estoy produciendo ópera para niños. Hay muchos mitos y tabúes en torno a la ópera, pero no son ciertos. ¡Se cree que es aburrida! Hay títulos súper divertidos,

cómicos, ideales para acercar a los niños a la ópera. Se siente una satisfacción enorme ver a los niños reaccionar. ¡Son el mejor público!¡Son transparentes! No pretenden, si les gusta, se nota, y si no, también", cuenta.

En su juventud, César estuvo a punto de dejar la música para dedicarse a estudiar medicina, pero Guillermo Alonso Velazco, rector de la UNIVA, escuela dónde estudiaba la preparatoria, lo llamó la oficina y le recomendó que dedicara su talento al servicio de la gente, también le propuso becarlo para que estudiara una carrera pero que no abandonara la música. El tapatío aceptó y estudió la licenciatura de Comercio Internacional, sin saberlo adquirió conocimientos elementales que ahora le han servido en su carrera artística.

"En mi vida he tenido muchos ángeles y uno fue él. Me aclaró el camino del destino, hacia dónde yo ya iba. Estaba indeciso, él llegó a quitarme las nubes de la mente y guiarme para aprovechar el talento, desarrollarlo y ponerlo al servicio de los demás. ¡Y así lo he hecho! Desafortunadamente tuve que emigrar, dejar el país porque aquí todavía no se tiene apoyo, un sistema o cultura para la ópera. Mis padres han sido otros ángeles, los más apoyadores, mis fans número 1. También he tenido maestros de canto y música, piezas claves en este camino que he construido", explica.

El joven catalogado como una de las promesas internacionales de la ópera, enfatiza que la elección de un maestro en la música es trascendental. Es como una relación amorosa donde son indispensables: la química, la conexión espiritual y emocional, la comunicación.

"No existe el maestro perfecto y tampoco el alumno perfecto. Debe ser alguien que te motive, te enseñe, el maestro debe darte herramientas para que tú conozcas mejor tu instumento, sobre todo la voz, que es muy complicada".

César Delgado ha trazado su plan de vida, durante su juventud estará totalmente dedicado a su carrera profesional y sueña con cambiar la visión que se tiene en México de la música de ópera, tiene claro que lo hará con el público infantil.

"Mi misión es vivir plenamente y ser feliz haciendo esto. Mi trabajo quiero que sea un mensaje para los niños, que vean que un mexicano se puede dedicar a la ópera, brillar en la ópera y vivir de ella en el mundo", advierte.

Este 2022, César Delgado interpreta el rol estelar en El Zorro. Planea cerrar este año con su participación en la Tercera Temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco con la “Gala Mozart” el 27 de noviembre).

Para diciembre próximo regresará a Guadalajara con la ópera Bastián y Bastiana, posteriormente cantará con la Orquesta Filarmónica de Ontario en Toronto, Canadá. Le emocionan también los proyectos para el 2023, entre ellos, su debut en ‘Don Giovanni’, en la Gulfshore Ópera, en Estados Unidos y como Pinkerton en ‘Madama Butterfly’.

SIGUE LEYENDO:

Presentan libro conmemorativo con medio siglo de historia del Festival Cervantino

PAL