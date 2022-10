El Norte exige su lugar en la cultura nacional, en el arranque de la FIL Monterrey

“Decimos con orgullo que Monterrey es la capital industrial de México pero digamos también que es una ciudad literaria; nuestro desafío es y ha sido convertirla en una capital de lectores”, afirmó la escritora Gabriela Riveros Elizondo (Monterrey, 1973) al pronunciar el discurso inaugural de la trigésima edición de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, que se realiza hasta el 16 de octubre en la capital neolonesa.

La apertura del encuentro que se realiza a lo largo de 17 mil metros cuadrados de Cintermex, se convirtió en una jornada de reivindicación cultural del Norte y especialmente de las letras regias. “No somos nuevos ni somos bárbaros: una larga lista de autoras y autores del amplio norte ha nutrido la literatura nacional a lo largo de un siglo de tradición”, agregó Riveros y mencionó una lista de nombres: Martín Luis Guzmán, Jesús Gardea, Nellie Campobello, José Revueltas, inés Arredondo, Edmundo Valadés, Elmer Mendoza, Daniel Sada y un largo etcetera.

El rector del Tec de Monterrey, David Garza, recordó que la FIL nació en 1989 en el campus de la institución educativa. En tanto, la directora del encuentro, Consuelo Sáizar dijo que la feria “se propone estar a la altura de la grandeza de Nuevo León” por lo que se ha diseñado un programa literario con los temas: migraciòn, postpandemia y narrativas de un nuevo mundo, con tres ejes transversales: la subversión de las mujeres, diálogos del norte y la cultura del agua.

“Uno de los objetivos de esta nueva FIL Monterrey es que nuestra celebración se convierta en una de las grandes citas literarias de la patria de la Ñ, que se inserte en la agenda cultural del libro, nos proponemos también ser un centro de negocios para todos los editores, para las editoriales, para los sellos independientes, institucionales y académicos, para los grandes conglomerados transnacionales, para los agentes literarios y un espacio en donde se formen los nuevos empresarios del mundo del libro: editores, libreros, creadores de contenido, bibliotecarios, escritores”

El Heraldo Media Group está presente en la FIL de Monterrey

FOTO: Luis Carlos Sánchez

La respuesta llegó rápido del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien pidió a Sáizar: “El año que entra vámonos más ambiciosos, le metemos lana, más espacio en Cintermex, más editoriales, más autores y más grandotes”.

El momento de sacar la frente por la ciudad llegó con el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio quién cuestionó: “¿Cuántas veces no escuchamos, en algún momento, la frase de que en el Norte no hay cultura? o que una ciudad como Monterrey es sólo una ciudad industrial. Quien alguna vez haya pensado así no puede estar más equivocado”.

“La realidad es que tenemos una gran fortuna con tener una ciudad como Monterrey, como una capital cultural también de nuestro país, porque la producción artística de nuestra ciudad ha brillado año con año, década tras década y hoy en día tenemos una amplísima oferta, un riqueza cultural sin paralelo: museos, galerías de arte, auditorios, teatros, cines, festivales de arte, cine, música, eventos de todo tipo”

Con Coahuila como estado invitado, la FIL de Monterrey tiene este año más de 900 actividades y participan más de 90 expositores, que ofrecen unos 120 mil títulos. Uno de los stands más destacados es el de El Heraldo Media Group, quien presenta aquí, el jueves 13, a las 17:00 horas los títulos: “Cocina que inspira” de Gastrolab; “Tal cual. El monero humorista” de Juan Alarcón; “Cuando el tiempo se rompió” de Betsabeé Romero y “500 años: Moctezuma-Cortés. El encuentro” de Luis Barjau y Christian Duverger.

La FIL de Monterrey cuenta con 900 actividades

FOTO: Luis Carlos Sánchez

Entre los autores que se dan cita está la uruguaya Ida Vitale, Siri Hustvedt, Diamela Eltit, Juan Villoro, Carmen Boullosa, Elena Poniatowska, Rosa Beltrán, Martín Caparrós, Felipe Garrido, Héctor Aguilar Camín, entre otros, quienes participan en presentaciones, diálogos y otras actividades.

SEGUIR LEYENDO:

Villoro, Krauze y Jodorowsky entre los invitados de la FIL de Monterrey

México: venta de libros por internet, un mercado de 5 mdd

Feria Internacional del Libro CDMX: Guía de los eventos más relevantes