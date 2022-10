Feria Internacional del Libro CDMX: Guía de los eventos más relevantes

El próximo 7 de octubre dará inició la XXII Feria Internacional del Libro 'Latinoamérica a la vanguardia', la cual estará presente en la plancha del Zócalo Capitalino hasta el 16 de octubre. Tras realizarse en diferentes sedes, el evento regresa a uno de los sitios más representativos de la CDMX, por lo que se espera que los capitalinos se den cita a las diversas actividades preparadas para disfrutar de los talleres, actividades culturales, entre otras.

Para impulsar esta oferta cultural en la capital, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, invitó a las y los capitalinos a no perderse los distintos eventos preparados desde la Secretaría de Cultura, además de adquirir obras literarias de distintos autores y promover el fomento a la lectura y la creatividad. Por ello, destacó la inauguración que tendrá la participación de Emir Kusturica y su orquesta The No smoking Orchesta en punto de las 20:00 horas.

Además de este concierto de apertura, se tienen planeadas otras actividades durante los diez días en los que se llevarán a cabo las actividades de la XXII Feria del Libro con su lema "Latinoamérica a la vanguardia". Hay que recordar que todos los eventos se realizarán dentro de tres carpas: Ricardo Flores Magón, Rosario Ibarra de la Piedra y Ernesto Cardenal, personajes destacados en temas político-sociales y culturales.

XXII Feria del Libro en la CDMX

Actividades Foro Ricardo Flores Magón

Dentro de las actividades planeas en el festival literario para el foro Ricardo Flores Magón, destacan las siguientes:

16:00 horas, "Periodismo militante", participan Arturo Rodríguez, Violeta Vázquez Rojas, Témoris Grecko y Alina Duarte (Sábado 8 de octubre).

17:00 horas, "Enfrentando la violencia", participan Guadalupe Correa, José Reveles y Alberto Nájar (Sábado 8 de octubre).

17:30 horas, "A 8 años de la noche de Iguala", mesa política, participan Epigmenio Ibarra y Omar García (jueves 13 de octubre.

Actividades Foro Rosario Ibarra de Piedra

En el Foro Rosario Ibarra, destacan los siguientes eventos:

15:00 horas, "Homenaje a Rosario Ibarra de Piedra, participan Elena Poniatowska, Claudia Sheinbaum y Rosario Piedra Ibarra (viernes 7 de octubre).

19:00 horas, "Las mujeres en América Latina", Mesa Redonda, participan Arantxa Tirado, Elvira Concheiro, Manuela D'Ávila, Consuelo Sánchez y Patricia Zapata (Sábado 8 de octubre).

11:00 horas, "La peor señora del mundo", de Francisco Hinojosa, presentación de obra de teatro y regalo del libro (Domingo 9 de octubre).

16:30 horas, "Un país posible", manual para trazar el México del futuro, de Julio Madrazo, presentación del libro, presenta Rocío Martínez (jueves 13 de octubre).

Actividades Foro Ernesto Cardenal

En el Foro que lleva el nombre del poeta y sacerdote nicaragüense, se destacan las siguientes actividades:

16:30 horas ,"La niña y la mujer en la ciencia", charla, participan Georgina Jorge, Ashlye Martínez, Tanya Rodríguez, Ivanna Contreras (lunes 10 de octubre).

16:00 horas, "1968 Estudiantes politécnicos en lucha. Colectivo Memoria en Movimiento 1967-71", de Felipe Galván, presentación de libro (miércoles 12 de octubre).

14:00 horas, Música "Swing Time Quartet" (viernes 14 de octubre).

Así como estos eventos habrá otros más que puedes disfrutar, checa toda la oferta cultural que tendrá la XXII Feria Internacional del Libro de la CDMX en el sitio habilitado por el gobierno de la CDMX en el siguiente link y revisa la cartelera completa que habrá en cada uno de los foros.

