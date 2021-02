'Coming Home', la obra que consagró a Javier BATIZ como el PADRE indiscutible del Rock Mexicano

Javier Batiz fundó los TJs en Tijuana a finales de la década de los 50. Debido a su cercanía con los Estados Unidos, el guitarrista absorbió el sonido de Muddy Waters, T. Bone Walter, James Brown y BB King perfeccionando su estilo bluesero que lo caracterizó durante los 60s.

Para 1968 era ya una figura de la escena musical por lo que arribo a la Ciudad de México para iniciar un periodo de residencia en el club nocturno Terraza Casino y, al mismo tiempo, comenzar la grabación de «Coming Home», que vio la luz en 1969.

La voz áspera y aguardientosa de 'El Brujo' encaja a la perfección en temas blueseros como «It's Done And Gone», «Let Me Give My Love To You». Como era la costumbre de la época, se seguía cantando en inglés, por lo que el álbum no contiene ninguna canción en español.

Álbum editado en 1969.

El padre del rock mexicano

Batiz muestra su maestría en la guitarra en «Why Do You Do Me». Pero también ahonda en los teclados, como se percibe en la rocanrolera «Christine» e incluye metales en «Getting Throug» y «I'm Not The One». «Coming Home» incluye la participación de músicos que después se volverían legendarios como Guillermo Briseño en los teclados y Arturo Labastida en el saxofón.

A partir de aquí, la influencia de Javier Batiz en el movimiento rockero fue determinante para abrir espacios de difusión para las distintas bandas. Un músico subestimado. Un pilar dentro del Rock Mexicano.

«Coming Home» no sólo sigue cautivando por su sonido sino que es una muestra de un músico en lo más alto. Un álbum que hay que rescatar del olvido.

Por RODRIGO CASTILLO.