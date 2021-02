‘Pandemia Bizarra’, el libro que describe lo más raro de la cuarentena que no quieres recordar

En el nuevo episodio de El Podcast Literario, Julio Patán y Alejandro Rosas hablan sobre Pandemia Bizarra, una antología que reúne aquellas historias que “superan cualquier ficción apocalíptica que México y el mundo entero han atravesado en los últimos meses”.

“La idea era recuperar mucho de las historias, pero en graciosas; las que, por lo menos, en la situación en la que estamos viviendo te pudiera hacer reír, que si el hombre lobo, el hombre polilla, La Llorona o las vírgenes sobrevolando. La idea es que cuando te acerques a Pandemia Bizarra no vas a ver un libro donde hay una reflexión profunda sobre la vida y el sentido de la humanidad, sino más bien, todo ese tipo de cosas extrañísimas y divertidas que han surgido a lo largo de 2020", explica Patán.

Buscando amigos para el fin del mundo, Conspiracionitis, El arte del cubrebocas, Se vende líquido de rodillas, Coctelería pandémica, El virus no existe, Una epidemia de bautizos, #LadyIdiota son algunas de las historias que los autores nos comparten.

“Creo que una de las muchas consecuencias que ha tenido esta pandemia es que exhibe a un puñado de grande de mandatarios, y la verdad es que muestra a eso que llamamos mandatarios populistas. Esta pandemia ha sido una masacre en el mundo, esa es la verdad, ha sido devastadora, pero las peores cifras están en Donald Trump, están en Andrés Manuel López Obrador, están en la India, están en el Reino Unido con Boris Johnson, en Brasil con Jair Bolsonaro; sí hay una constante”, de acuerdo con los también autores de México Bizarro.

Por ello, en uno de los capítulos cuentan la historia del Premio Nobel que le dieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, “es el antinobel, así como están las frambuesas de oro antes de la entrega de los Óscares al peor cine, está este reconocimiento a lo más estrambótico de la ciencia y del conocimiento; para estos se reúne una asamblea de la élite intelectual y científica del país, en donde nombran un montón de categorías y entregan premios”, agregan, “al presidente López Obrador junto con todo el podio de autócratas de moda, le entregaron uno por la peor gestión de la pandemia”.

En Pandemia Bizarra no podía faltar la presencia de personalidades que han llamado la atención por sus declaraciones o hazañas en redes sociales. “Paty Navidad venía empujando, deja tu la pandemia, ya la habíamos perdido desde hace muchos años y creo que la desarrollamos muy bien dentro del libro, pero dedicamos un capitulo a quien nosotros llamamos #LadyIdiota, quien además se metió con el chicharrón en salsa verde, deja tu si tratas mal a la gente, que se haya metido con el chicharrón en salsa verde diciendo que era un plato de pobres, no tiene perdón de Dios”, agrega Rosas.

Pandemia Bizarra no es un libro de denuncia o indignación, ya que los autores se lo tomaron con ironía: “No hay nada en este mundo que no te puedas tomar con humor, y es sano hacerlo porque es otra manera de entender las cosas y de que no te pesen”, puntualiza Patán.

Ficha técnica de Pandemia Bizarra

Título: Pandemia Bizarra

Autor: Alejandro Rosas y Julio Patán

Editorial: Planeta, 2020

Por Melissa Moreno

