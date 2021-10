What Design Can Do México contará con charlas y exposiciones sobre acción climática y justicia social

Este año, la edición 2021 del What Design Can Do México centra su programa en talleres, charlas, exposiciones y presentaciones en línea y en vivo sobre temas como la acción climática, la justicia social, el desperdicio, el consumismo y las ciudades y los futuros circulares, la intención potenciar el papel de la creatividad como agente de cambio ante la crisis global.

De acuerdo con Ricardo Lozano nuevo director, junto con Joanna Ruiz Galindo de What Design Can Do México, el evento busca “activar y empoderar a los creativos de todo el mundo para abordar los problemas urgentes de hoy es un esfuerzo colaborativo y se enorgullece de anunciar la participación esencial de la Unión Europea”.

Este año, line-up de speakers de talla mundial del WDCDMX 2021 incluyen a la activista y lingüista mixe, Yásnaya Aguilar; el arquitecto mexicano, Michel Rojkind; la diseñadora y artista Bárbara Sánchez-Kane; la escritora y curadora italiana a cargo de Belgium is Design, Giovanna Massoni; el célebre diseñador, narrador y tipografista austriaco Stefan Sagmeister; el estudio de arquitectura mexicano-alemán; y la autora y diseñadora italiana enfocada en el acercamiento humanista a la data, Giorgia Lupi, por mencionar algunos.

Además, contará con la participación de Enrique Lomnitz, director de Isla Urbana; Óscar Hagerman, uno de los arquitectos mexicanos más importantes cuya trayectoria se ha enfocado en zonas rurales; Mariana Ordoñez Grajales y Jesica Amescua, fundadoras de Comunal Taller de Arquitectura; la curadora independiente especializada en arte contemporáneo y diseño, Jimena Acosta, entre otros.

Sobre los directores

Joanna Ruiz Galindo y Ricardo Lozano, antiguos directores y fundadores del Abierto Mexicano de Diseño, reconocido festival en la Ciudad de México, son los nuevos codirectores de What Design Can Do México, quienes ya están preparando la organización de WDCDMX 2021 para continuar con el impecable trabajo realizado por Alain Pescador, a quien le desean el mayor de los éxitos en su nueva aventura.

Joanna Ruiz Galindo es una gestora cultural apasionada por el diseño, el patrimonio mexicano y el proceso artesanal, que ha trabajado durante más de diez años en la promoción y comercialización del diseño independiente, y ha fundado importantes iniciativas como Promotora Nacional DMX, La Lonja MX y el Abierto Mexicano de Diseño, entre otras.

Ricardo Lozano es diseñador, gestor cultural y promotor del diseño y las industrias creativas. Entiende el diseño como motor de cambio para mejorar la calidad de vida de la sociedad en general y ayudar a crear mejores futuros. Ha trabajado en el ámbito académico en la Universidad Iberoamericana, Universidad de la Comunicación y Centro, y es socio fundador de Cítrico Gráfico y el Abierto Mexicano de Diseño.

