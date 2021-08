Diseño por el planeta: What Design Can Do México? busca cambio medioambiental

Con el objetivo posicionar al diseño y a la creatividad como agentes de cambio social y medioambiental, la tercera edición del evento de diseño en el país busca ser una respuesta a la nueva responsabilidad que, tiene la sociedad, en cuanto a disminuir la cantidad de residuos y la aceleración con la que sucede el cambio climático.

Los anteriores motivos impulsaron que tercera edición de What Design Can Do México? (WDCD) se convirtiera en un espacio de encuentro donde los corporativos, los emprendedores, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil pudieran pensar al diseño como una herramienta para poder transformar, incidir y solucionar.

“El diseño es más que hacer cosas bonitas, está en todas partes, desde las políticas públicas hasta las calles que transitamos, el diseño es esa serie de pasos que nos lleva a un resultado tangible”, explicó Alain Pescador, director del WDCD México.

Además de la celebración que se llevará a cabo del 12 al 15 de octubre, se realizará cada año un “Challenge”, un concurso que convoque a personas cuyos proyectos maquetados, en proceso o terminados impacten de forma positiva en el medio ambiente.

Ejemplo de ello son los tres proyectos de ganadores mexicanos que fueron seleccionados entre los 16 mejores DEL mundo, lo anterior como parte del “No Waste Challege” o el "Desafío Basura Cero".

En este rubro fueron premiados los proyectos “Hagamos composta”, de Gerardo Montes de Oca Sierra; “Radial”, de Ricardo Muttio Limas; y “Sustrato”, de Andrea Michael De La Peña Aguirre.

A través de estos certámenes WDCD México proporcionará un apoyo económico para que estos puedan implementar sus propuestas, además de darles acceso a un programa de desarrollo en conjunto con ImpactHub Ámsterdam.

A DETALLE

WDCD México se llevará a cabo en formato híbrido.

La convocatoria de los “challenge” está abierta a todo aquel con una idea disruptiva busque generar un cambio o crear un impacto positivo en temas medioambientales y sociales, no es necesario ser diseñador.

30 líderes creativos formarán parte de la tercera edición.

10 mil euros fueron destinados para apoyar a los proyectos mexicanos.

MAAZ