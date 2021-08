Diseño; recuperan la herencia de las comunidades originarias de México

Muchos casos se han presentado sobre plagio a los diseños, técnicas y textiles de las comunidades originarias de México. Con el objetivo de impulsar las piezas y ayudar a los creadores que se encuentran detrás, la secretaría de Cultura presentó Original, que se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre en Los Pinos, que contará con 300 artesanos de todo el país, y que promete ser una colaboración ética además de respaldar la promoción del diseño mexicano en el mundo.

Para fortalecer el programa, se reunió un Comité Asesor entre los que se encuentran Ana Terán, Cándida Fernández, Carla Fernández, Carmen Rion, Carmen Vázquez, Cecilia Bautista, Daniela Gremion, Juana Pérez Pascual, Marta Turok, Remigio Mestas, Rosalía Chávez Vázquez, Teresa Lino, Victorina López Hilario, Luz Valdez, Rodrigo Flores, Susana Harp y Adelfo Regino.

Platicamos con Luz Valdez, Carla Fernández y Carmen Rion, y nos contaron su opinión sobre Original:

Luz Valdez. Foto: Cortesía

LUZ VALDEZ, PROMOTORA CULTURAL

“La importancia de Original es mostrarle a las personas lo que se produce en las comunidades, lo que hace cada artesano y darle un nombre y rostro a cada pieza textil que se vende, siempre he dicho que no podemos defender lo que no conocemos, así que es un acercamiento muy importante para la población hacia los textiles artesanales y arte utilitario en general. Porque muchos no lo conocían y pues con una plataforma tan grande como va a ser esto, ahora el arte estará más cerca de más personas. Los artesanos textiles y en general siempre han estado olvidados y rezagados, y se les toma en cuenta por primera vez en un evento tan importante. Esperemos que cada vez sean más los artesanos que se incluyan y se les dé más voz y derechos.

La mejor forma de ayudar a un artesano es comprando su arte. Entonces, Original contará con salas de exposición, y eso ayudará a que más personas los conozcan, y puedan defenderlo, apreciarlo y siendo consumidores constantes de artesanías y textiles verdaderos, que es algo que en México falta muchísimo, y pues si más personas se dan cuenta que ya es redituable tejer, bordar, etc, más personas de las comunidades seguirán haciéndolo entonces es increíble por que muchos lo dejan porque no lo compran, y siempre se malbarata y siento que elevándolo a algo deseable, hablábamos de que los textiles se convertirán en un nuevo lujo aspiracional. Este proyecto va a ayudar muchísimo a la economía de estas comunidades y artesanos que participan, y esperemos que más personas les gusten los textiles, quieran comprarlos y se interesen en investigar más a fondo sobre ellos, y con eso defenderlos y darse cuenta cuando una marca está plagiando y lo van a poder denunciar.

Aún no hay organismos internacionales que ayuden a frenar el plagio, por decirlo, lo único que puede hacer México es quejarse y pues esta sala servirá para que al menos las marcas puedan colaborar con los artesanos, y sean ellos quienes produzcan las piezas, y no en otro lado del mundo. Me parece muy acertada de parte de la secretaría de Cultura, pero el proyecto no se resume a esto nada más, habrá pasarelas, y los artesanos podrán mostrar piezas de innovación, y se van a mostrar cómo los diseñadores que son. Habrá salas de ventas, que para ellos es una bendición porque con el COVID-19 no ha habido ferias. Y en un evento de este tamaño les va a ir súper bien”.

Carla Fernández. Foto: Cortesía

CARLA FERNÁNDEZ, DISEÑADORA

“Me parece muy importante que se hagan eventos como este, y además de una convocatoria mucho más amplia, en primer lugar porque con el COVID-19 todas las ferias artesanales no sucedieron, y los artesanos venden sus productos en dos grandes momentos del año, además de tener los mercados etc., y no haberlo podido hacer, imagínate la crisis económica que eso significa, a nivel mundial, y nacional. Y creo que la secretaría de Cultura ha hecho un gran trabajo en hacer todas estas ferias en Los Pinos, y en otros lugares, para promover la venta y promoción de artesanía. Y Original es un evento que más que feria, es como un gran evento donde vamos a poder ver las prendas de otra manera, habrá pasarelas, de muchas artesanas y artesanos maravillosos de todo los estados del país, las vamos a ver no nada más como puestas o dobladas, si no que se van a mostrar en movimiento, de una manera linda y muy bien hecha, y además va a haber invitados. Incluso a mi me invitaron a ser parte de la fusión o la creación entre diseñadores y artesanos, entonces vas a tener varias ramas artesanales, el diseño de innovación por parte de las comunidades, y también de diseñadores con artesanos”.

Carmen Rion. Foto: Cortesía

CARMEN RION, DISEÑADORA

“Original es muy importante porque lo primero que surge es urgentísimo, es que haya una ley de derechos de autor colectivos o comunitarios que no existe. Los derechos de autor de las comunidades que son creativas, son artistas o artesanos, es muy diferente que los derechos de autor que nosotros conocemos normalmente. Ahí todas son autoras y el diseño pertenece a toda la comunidad. Es como un asunto de patrimonio, entonces se está trabajando en esa ley y es lo más importante para poder defender los plagios que han hecho marcas de otros países.

Siendo una iniciativa de la secretaría de Cultura, creo que es poner una postura concreta de apoyo a los grupos artesanales que finalmente han sido los que han preservado nuestras tradiciones, nuestro patrimonio y son de las personas más pobres del país. Si el gobierno está dispuesto a hacer mejoras en todos sentidos, se me hace que es algo muy interesante y muy padre que suceda. Hay muchos que tenemos iniciativas propias, pero en pequeñas escalas, me da mucho gusto y agradecida que me hayan invitado al consejo. Por supuesto hay muchas cosas que ver, y muchos puntos que revisar, y bueno, pero por algo se empieza.

Creo que si las comunidades reciben más promoción de su trabajo, y apoyo como esta feria donde pueden vender y hacer contactos, la secretaría de Cultura ha ofrecido que los va a asesorar, junto con la secretaría de Economía para hacer negociaciones y hacer sus piezas, si es así está genial, claro que va a ayudar. Todo ayuda, todo sirve. Lo que no sirve es no apoyarlos y permitir que las marcas copien todo, eso es lo que no ayuda porque malbarata el trabajo, no pagan los derechos. Ahora que ya se puedan pagar, y proteger los derechos de autor realmente. Porque no va a ser fácil vender un diseño, tendría que estar toda la comunidad de acuerdo y no se le puede dar exclusiva, pero las grandes marcas se han acostumbrado a coger lo que les da la gana, no solo a México a todo mundo, a India, China, a todos lados”.

Por Begoña Cosío

