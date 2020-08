Himno de Estados Unidos, qué dice y cuál es su historia

El himno nacional de Estados Unidos, titulado The Star-Spangled Banner (La bandera llena de estrellas, en español), es uno de los símbolos más representativos del país, el cual se creó bajo la autoría del abogado Francis Scott Key, quien la escribió en 1814.

Scott estuvo en la guerra de 1812, cuando EUA luchaba contra Reino Unido; en dicha guerra fue encerrado en un barco donde presenció el bombardeo por parte de los británicos de McHenry.

A la mañana siguiente, Scott Key observó cómo la bandera de Estados Unidos ondeaba fuerte, hecho que lo conmocionó e inspiró para escribir un poema que posteriormente se convertiría en el himno del país.

La melodía del himno no fue original, pues se tomó de la canción popular titulada To Anacreon in Heav’n del músico John Stafford Smith. Sin embargo, la canción se popularizó pronto y fue tomada por el ejército y la marina estadounidense.

El 3 de marzo de 1931, el Congreso de Estados Unidos la aceptó como himno oficial del país; dentro de la ley de EUA, se decreta que durante el himno, las personas deben permanecer de pie y con la mano derecha en el pecho, y que en el caso de tener gorro o sombrero, deberían quitárselo y mantenerlo con la mano.

Te presentamos a continuación la letra completa del himno oficial de Estados Unidos:

Oh, say can you see by the dawn’s early light

What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming?

Whose broad stripes and bright stars thru the perilous fight,

O’er the ramparts we watched were so gallantly streaming?

And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,

Gave proof through the night that our flag was still there.

Oh, say does that star-spangled banner yet wave

O’er the land of the free and the home of the brave?

On the shore, dimly seen through the mists of the deep,

Where the foe’s haughty host in dread silence reposes,

What is that which the breeze, o’er the towering steep,

As it fitfully blows, half conceals, half discloses?

Now it catches the gleam of the morning’s first beam,

In full glory reflected now shines in the stream:

‘Tis the star-spangled banner! Oh long may it wave

O’er the land of the free and the home of the brave.

And where is that band who so vauntingly swore

That the havoc of war and the battle’s confusion,

A home and a country should leave us no more!

Their blood has washed out their foul footsteps’ pollution.

No refuge could save the hireling and slave’

From the terror of flight and the gloom of the grave:

And the star-spangled banner in triumph doth wave

O’er the land of the free and the home of the brave.

Oh! thus be it ever, when freemen shall stand

Between their loved home and the war’s desolation!

Blest with victory and peace, may the heav’n rescued land

Praise the Power that hath made and preserved us a nation.

Then conquer we must, when our cause it is just,

And this be our motto: «In God is our trust».

And the star-spangled banner in triumph shall wave

O’er the land of the free and the home of the brave.