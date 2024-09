"Me dejaron por fea": invitada de "Acércate a Rocío" se iba a casar, pero la terminaron por su hermanastra

Durante un reciente episodio de "Acércate a Rocío", una invitada acudió para que que Rocío Sánchez Azuara le ayudara a resolver el conflicto que actualmente aqueja su vida. Sandra tenía una relación con Christian incluso ya había pedido su mano y se iban a casar hasta que esto se vio truncado porque un día el la dejó por la hermanastra de Sandra.

La situación se salió de control porque Sandra estaba impactada con la decisión de Christian, por lo que le exigió una respuesta a sus acciones, a lo que su novio le respondió que no era por ella, era por él. Esta acción rompió los sentimientos de la joven pero más aún cuando se enteró que ya estaba saliendo con su hermanastra Ángeles.

Foto:

A Sandra la dejaron por "fea" y ahora su novio anda con su hermanastra

Sandra rompió en llanto y no pudo contener el sentimiento de tristeza al contarle los detalles de su relación con el Christian, ahí fue cuando le dijo que su exprometido pidió su mano pero de un día a otro le escribió un mensaje en el que le decía que ya no quería estar con ella, por lo que ella le pidió una explicación ya que no podían terminar así, sin embargo, el susodicho se negó.

A los pocos días Sandra acudió al mercado local y ahí se encontró con que Cristian estaba en un momento romántico con su hermanastra Ángeles, quien ya era su novia en ese momento. La situación hizo que Sandra se sintiera aún más triste y señaló que por “fea” su novio se había fijado en otra mujer. Como ya es costumbre en Rocío Sánchez Azuara, con firmeza le dijo que no pensara eso porque ella era muy bonita y nadie le podía decir lo contrario.

Christian solo quería a su hermanastra para citas casuales

Pero ahí no terminó la trágica historia, al enfrentarse con Christian negó que Ángeles fuera su novia, señaló que nada más la quería para “pasar el rato” y que ella era la que lo buscaba a él negando todo tipo de acercamiento de su parte, pues aseguró que su madre no la iba a aceptar por el hecho de haber roto su compromiso.

La situación empeoró cuando el sujeto le confesó que no estaba enamorado de ella pero ahora había la duda de que Ángeles pudiera estar embarazada, por lo que se realizó una prueba pero salió negativa. Después de conocer cómo es realmente Christian a Sandra ya no le quedaron motivos para seguir con él y aseguró que rompería toda relación con su exnovio.