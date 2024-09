Resumen del capítulo "Fan de su relación" con el que La Rosa de Guadalupe recordó a Ángela Aguilar, Nodal y Cazzu

El triángulo amoroso entre Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu fue uno de los más sonados del año y no sólo en México, sino en varios países de habla hispana; el escándalo fue tan grande porque son tres cantantes internacionales que incluso en TikTok se tradujo a varios idiomas para que el mundo se enterara de lo que había pasado entre dos examores, es decir, los mexicanos y el romance más mediático y que dejó como fruto a una bebita de nombre Inti.

Ahora la polémica relación entre estas celebridades no sólo se quedó en las redes sociales o en los medios de comunicación, pues hace unas horas La Rosa de Guadalupe estrenó un nuevo capítulo de nombre "Fan de su relación", una de las frases con las que Ángela Aguilar había reaccionado al romance entre Nodal y Cazzu. En los más de 40 minutos de duración también se reviven otras frases como el "voy a ser tía" o incluso que el padre de la actriz que interpreta a la "princesa del regional mexicano" le había prohibido a su hija tener novio por ser menor de edad.

El capítulo se ha hecho viral entre redes sociales y ya es uno de los más comentados del momento, esto luego que hace uno días se filtró que La Rosa de Guadalupe estrenará "Lady Mangos" para hablar sobre Mariana Echeverría y la polémica que tuvo dentro de La Casa de los Famosos México. Si quieres conocer más sobre esta historia de amor que se trasladó a una historia de jóvenes de preparatoria te contamos un resumen de los mejores momentos.

Hasta la foto que usaron es similar a la que se tomaron Cazzu y Nodal. (Foto: YouTube @LaRosaDeGuadalupeOf)

Sigue leyendo:

Escuela de boxeo de Monterrey ofrece disculpas tras viralizarse sacos de box con la foto de Gala Montes: "no apoyamos ningún tipo de violencia"

Tiktoker gasta más de 9 mil pesos en Ternurines para llenar una piñata enorme, ¿cuándo y dónde la partirá?

La Rosa de Guadalupe estrena "Fan de su relación": ¿de qué trata la historia basada en Ángela Aguilar, Nodal y Cazzu?

El episodio "Fan de su relación" de La Rosa de Guadalupe cuenta la historia de Angélica, una joven de una familia muy bien acomodada y padre empresario que se niega a que su primogénita tenga una relación amorosa con Tristán, quien es el hijo de uno de sus empleados. Por ser menor de edad, el padre también le prohíbe a su hija que tenga novio, especialmente con alguien que no es de su nivel; lo anterior ocasiona que constantemente padre e hija tengan enfrentamientos.

La trama tiene como protagonistas a jóvenes de preparatoria y es precisamente en este lugar donde se nos presenta lo mucho que Angélica sufre al ver que su mejor amiga, July, está de novia con Tristán y aunque esto le rompe el corazón se mantiene firme frente a ellos e incluso les afirma que es "fan de su relación". Mientras la historia avanza, vemos que July se siente incómoda de la amistad de su novio con la que pudo haber sido su pareja sentimental y no duda en demostrárselos a ambos.

Para hacerle frente a la tristeza que siente Angélica y con la intención de darle celos a su eterno crush, ella se inventa una relación sentimental con Gus, un amigo que la encubre en su mentira, algo que termina en que estos enamorados que no pueden estar juntos tengan una discusión en la que Tristán le reclama a su "casi algo" porqué con su supuesto novio no le importó lo que dijera su papá y por él no intentó luchar.

El clímax de este episodio de La Rosa de Guadalupe llega cuando July y Tristán revelan por medio de redes sociales que están esperando a su primer hijo juntos y es cuando la protagonista les comenta "voy a ser tía". Cabe destacar que es en este momento cuando se nos hace saber también que la relación entre los futuros padres no están atravesando su mejor etapa, pero al mismo tiempo el papá de Angélica se entera que le vieron la cara y que su amada hija tiene novio.

Luego de una intensa pelea entre padre e hija, Angélica también se da cuenta que Tristán ya borró todas sus fotos con July en redes sociales. A partir de entonces ellos comienzan a darse una nueva oportunidad en el amor, pese al embarazo de July y la negativa constante de los padres de los jóvenes.

El episodio termina cuando la otra amiga de Angélica, de quien nadie sospechaba nada, termina traicionando esta amistad al convertirse la "fan de su relación" con Tristán; en poco tiempo llega la traición y ella se convierte en la tercera en discordia, algo que hace que la protagonista pague su karma.

La historia causó revuelo en redes sociales porque guarda un gran parecido entre la historia de Ángela Aguilar (Angélica, en el capítulo), Chistian Nodal (Tristán) y July (Julieta/Cazzu). Además de la trama, se recordaron algunas de las frases más conocidas de la "princesa del regional mexicano", incluyendo la declaración que la cantante dio a la revista Hola cuando confirmó su noviazgo con el mexicano.

¿Dónde ver completo el capítulo de Nodal y Ángela en La Rosa de Guadalupe?

El nuevo capítulo de La Rosa de Guadalupe, "Fan de su relación" está disponible vía streaming a través de Vix, donde también se pueden ver todas las temporadas del programa. Además el sitio web de Las Estrellas lo tiene completo; mientras que en YouTube está dividido en partes para disfrutar de la historia basada en Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar.