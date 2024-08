Javier “Chicharito” Hernández: ¿qué opina la gente en Guadalajara del polémico futbolista?

El nombre de Javier “Chicharito” Hernández ha sido motivo de festejos, de alegrías, burlas y de orgullo en la cultura mexicana y sobre todo en el deporte a nivel mundial, es un hombre de actualmente 36 años (1 de junio de 1988) nacido en Guadalajara, Jalisco que ha dividido opiniones entre el público conocedor de futbol y entre la ciudad de la que es originario.

Javier “Chicharito” Hernández aunque es una figura del futbol que está envuelta en el escándalo, actualmente regresó a formar parte del Club Deportivo de Guadalajara, tras jugar también en otros equipos como; LA Galaxy, Sevilla FC, West Ham, B. Leverkusen, Manchester Utd y Real Madrid, en donde para algunos hizo un trabajo destacado, mientras que para otros fue lo peor que le pasó a su carrera deportiva.

Javier "Chicharito" es un futbolista que juega con Chivas. Captura de pantalla IG/ch14_

¿Qué opina la gente de Javier “Chicharito” Hernández?

Tras el resultado del sondeo de El Heraldo de México y preguntar a las personas en las calles de Guadalajara respecto a su opinión sobre el “Chicharito" Hernández, varios coincidieron en que es uno de los mejores deportistas que ha dado la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y lo describieron como “un buen jugador”.

Mientras que las nuevas generaciones también opinaron al respecto y catalogaron al deportista mexicano como “muy goleador, su carácter muy bueno”. Pero no todos comunicaron de manera positiva con el desempeño del delantero, hubo quien reclamó que “ya está viejito y perdió la magia”.

Las nuevas generaciones conocen el trabajo de “Chicharito”. Foto: Gladis Balbastro

Y aunque dentro del público tapatío hay quienes argumentaron saber poco de futbol, sí reconocieron el trabajo de Javier “Chicharito” Hernández y manifestaron que es un personaje popular de la cultura mexicana y sobre todo una figura tapatía conocida por todos los habitantes de Jalisco.

¿Cuáles son las polémicas de “Chicharito” Hernández?

En los últimos meses el nombre de Javier “Chicharito” Hernández aparece en la mayoría de los titulares de noticias deportivas, ya que el delantero mexicano regresó a su casa Guadalajara, Jalisco para reintegrarse al equipo de Chivas que le otorgó la fama mundial, situación que lo puso en la polémica y en la opinión pública de varios de los seguidores del fútbol mexicano.

Algunos de los entrevistados mencionan que el tiempo de fama del futbolista ya terminó. Foto: Gladis Balbastro

Se sabe que Javier “Chicharito” Hernández es poseedor de una opinión sarcástica que le ayuda a revirar los comentarios que tienen sus seguidores en redes sociales, ya sea respecto a su trabajo o su vida personal, pues el deportista ha estado envuelto en varios escándalos.

Además de su regreso a Chivas, el goleador mexicano ha estado envuelto en escándalos por su comportamiento dentro y fuera de las canchas, en una ocasión fue señalado por rechazar firmar un autógrafo a un menor de edad que lo esperaba antes de uno de sus partidos, así como también se reusó a escribir sobre una bandera mexicana.

¿Qué pasó con Sara Kohan, esposa de “Chicharito” Hernández?

La vida personal de Javier Hernández también he estado en dominio público ya que desde que contrajo matrimonio con la modelo Sara Kohan en 2019 y tras el nacimiento de sus 2 hijos se dio a conocer la ruptura de su amor en 2021 debido a que el deportista enfrentó algunos problemas de depresión, por lo que después fue señalado por no ofrecer manutención a los niños y no estar tan cerca de ellos.