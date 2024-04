Chicharito: filtran foto del futbolista de Chivas en una fiesta tras anotar su primer gol en Liga MX

Javier 'Chicharito' Hernández regresó a Chivas, el club de sus amores, para aportar goles y experiencia a la delantera del Rebaño Sagrado, pero eso no se había logrado hacer debido a la falta de minutos y contundencia del delantero mexicano. Ahora, ante el Puebla, CH14 anotó su nombre en la lista de goleadores de la Liga MX. Lo que nadie se esperaba era que fuera a celebrarlo en un antro al terminar el encuentro.

Después del partido contra el Puebla, el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana habría aprovechado la noche para festejar que rompió la sequía de goles. En X aparece una foto donde el exjugador del Manchester United aparece tomando tequila directo de la botella.

Chicharito Hernández celebrando su primer gol en la Liga MX

La foto de Chicharito tomando tequila

En las redes sociales se hizo viral la foto donde aparece el delantero mexicano, se sabe por los tatuajes del brazo, empinándose una botella de tequila en un antro en Guadalajara, Jalisco. La postal parece ser de la noche del sábado, después del partido contra Puebla, donde CH14 marcó su primer gol en el torneo.

La foto viral de Chicharito tomando tequila (X: @Gaspar_Sparco)

¿Siguen las indisciplinas en Chivas?

La realidad es que no se sabe si la foto es reciente o vieja, por lo que no se puede asegurar si se trata de una celebración por haber marcado un gol o si sólo se busca manchar el nombre del delantero después de romperla sequía de goles. Lo que queda claro es que a Amaury Vergara, dueño del club, no le gustan las indisciplinas. En otras palabras, que en caso de confirmarse que la foto es del sábado en un antro de Guadalajara, podría recibir un castigo el delantero tapatío.

Por ahora queda esperar que el club o el propio jugador den una declaración sobre la foto que se volvió viral el fin de semana. En caso de confirmarse que la postal fue del pasado sábado 6 de abril, la directiva tendrá que decidir cuál sería el castigo para la leyenda del fútbol mexicano. Se tiene que recordar que Amaury tiene 'cero tolerancia' a las indisciplina.

Por otro lado, los fans de Chivas no se mostraron tan molestos con la publicación, ya que era más la alegría por ver a Javier Hernández marcando goles que la forma en la que supuestamente había celebrado el romper la sequía de goles en el fútbol mexicano. Algunos otros querían que fuera castigado porque no es un buen ejemplo para los jóvenes.