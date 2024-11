Pat Smear, el cuarto integrante de Nirvana, revela que Kurt Cobain casi lo saca de la banda por esta ridícula razón

A pesar de que han pasado 31 años desde la salida de su último trabajo en estudio, Nirvana continua siendo una de las bandas mas importantes en la historia de la música. La agrupación conformada por Kurt Cobain, Dave Grohl y Krist Novoselic se mantiene como un referente cultural y en estos últimos días, como un tema de interés público.

Si bien los responsables del álbum "Nevermind", son reconocidos como uno de los tríos musicales más icónicos, durante la última etapa de la agrupación, un cuarto miembro se integró a las filas de Nirvana, Pat Smear. La inclusión de una guitarra extra en las presentaciones del conjunto resultó genial en cuanto a propuesta escénica, pero nadie sabia lo cerca que estuvo Pat de quedarse fuera del grupo.

Pat Smear, quien después de la separación de Nirvana se unió al proyecto de Dave Grohl, Foo Fighters, reveló recientemente que Kurt Cobain casi no lo dejó tocar en su primer concierto con la banda debido a una curiosa razón. Smear debutó con Nirvana en Saturday Night Live, pero en una entrevista reciente en el podcast Shred with Shifty de su compañero de banda en Foo Fighters, Chris Shiflett, junto a Dave Grohl, Smear compartió que Cobain casi lo expulsa de la banda antes de su primer show debido a su guitarra.

Smear recordó que quería usar su guitarra modelo Charvel 1982 para el show, una guitarra que había adquirido mientras trabajaba con la cantante y compositora Nina Hagen, porque era su "guitarra buena", pero Kurt Cobain no quedó impresionado, esto debido a la actitud punk y desinteresada del compositor.

La marca Charvel continua produciendo guitarras similares al modelo que casi deja sin trabajo a Pat Smear

Créditos: @The Music Zoo

Durante el podcast, Pat recordó que Kurt Cobain se sintió tan desconcertado por la elección de la guitarra del músico que consideró seriamente no dejar que Smear tocara esa noche, esto debido al estilo que caracterizaba a Nirvana en esos años, el cual estaba bastante alelado de la estética que representa la marca Charvel.

"Hubo una discusión sobre mí y esa guitarra, como: 'No, no, no, no podemos dejarlo subir al escenario'. Y Kurt terminó dándome esta guitarra increíble, que no es una Charvel", recordó Smear durante el podcast Shred with Shifty