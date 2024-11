Robert Plant afirma que Led Zeppelin tiene una canción "totalmente ridícula", ¿a qué disco pertenece?

En el mundo hay pocas bandas que pueden considerarse una leyenda en sí mismas y una de las favoritas por excelencia es Led Zeppelin, quien ha acompañado a generaciones enteras que heredan su gusto por el rock y se adentran en la dureza de sus canciones. Formada en Londres en 1968, esta agrupación es considerada una de las más influyentes en la historia del rock ya que su música fusionó diversos géneros como el blues, el folk y el hard rock, sentando las bases para el desarrollo del heavy metal.

La banda se originó tras la disolución de The Yardbirds, cuando el guitarrista Jimmy Page decidió formar un nuevo grupo, es así como reclutó al vocalista Robert Plant, al bajista y tecladista John Paul Jones y al baterista John Bonham. Aunque la banda inicialmente se presentó como "The New Yardbirds", pronto adoptó el nombre de Led Zeppelin; con este nuevo nombre, la agrupación lanzó su álbum debut, "Led Zeppelin" (1969) que combinó blues y rock. Ese mismo año lanzaron "Led Zeppelin II", que consolidó su éxito internacional.

Con una carrera prometedora y un éxito sin precedentes, en 1970 la banda lanzó "Led Zeppelin III", mismo donde decidieron incorporar elementos acústicos y folk, reflejando su versatilidad musical. Así los éxitos continuaron hasta que en 1973, publicaron "Houses of the Holy", en donde exploraron nuevos sonidos y consolidó su estatus como superestrellas; ese mismo año, su gira por Estados Unidos rompió récords de asistencia, incluyendo un concierto en el Tampa Stadium con 56.800 espectadores, superando la marca establecida por The Beatles en 1965.

La canción más ridícula de Led Zeppelin, según Robert Plant

Y si bien, las y los fans de Led Zeppelin saben que las letras de sus canciones suelen ser profundas y complejas, no todas son lo que parecen e incluso el mismísimo Robert Plant ha explicado que existe un tema que considera "ridículo", quizás en el buen sentido de la palabra. Se trata de "Immigrant Song", canción que es considerada una de las composiciones más emblemáticas de la banda, abriendo su tercer álbum de estudio, "Led Zeppelin III".

Aunque la canción destaca por su potente riff de guitarra y la distintiva voz de Robert Plant, el músico la ha catalogado como "totalmente ridícula". Fue durante una entrevista para el medio "Vulture" que el cantante dio sus opiniones sobre el tema, mismo que parece alejarse mucho de las letras por las cuáles la banda se dio a conocer e, irónicamente, ahora es una de las más emblemáticas.

Qué pena que ‘Immigrant Song’ no sea fácil de tocar para los niños, por cierto. Todos la entienden, jóvenes y mayores. Es una gran canción. No solo un poco ridícula sino totalmente ridícula, teniendo en cuenta que la escribimos en el aire saliendo de Islandia, tras un concierto fantásticamente inspirador y una aventura, más allá de la cual no se escribirán libros, declaró Robert Plant en aquella entrevista.

Musicalmente, "Immigrant Song" se distingue por su riff repetitivo y enérgico, complementado por la poderosa sección rítmica de John Paul Jones en el bajo y John Bonham en la batería. La introducción presenta un grito distintivo de Plant, que se ha convertido en una de las marcas registradas de la canción, pues este grito inicial y la energía general del tema han influido en numerosos artistas y bandas posteriores, consolidando su estatus como un clásico del rock.

La letra de la canción incluye referencias explícitas a figuras y conceptos de la mitología nórdica, como el destino eterno de los guerreros en Valhalla.

Fotografía: Instagram/@ledzeppelin

¿Cómo surgió "Immigrant Song" de Led Zeppelin?

Fue así como el detonante creativo de "Immigrant Song" fue un concierto ofrecido en Reikiavik, Islandia, como parte de un evento cultural auspiciado por el gobierno islandés. Ahí, Led Zeppelin fue invitado a participar en este evento con la intención de promover el intercambio cultural entre Islandia y el Reino Unido, y durante su estancia, la banda quedó fascinada por el entorno agreste del país, sus paisajes volcánicos y su cultura única; e incluso Robert Plant describió esta experiencia como "increíblemente inspiradora".

En el vuelo de regreso a Inglaterra, mientras sobrevolaban el Mar del Norte, Robert Plant comenzó a imaginar historias sobre invasiones vikingas, inspiradas tanto por la historia como por el misticismo que emanaba del lugar que acababan de visitar. Por ello, las referencias a barcos, exploradores y el destino mítico de Valhalla surgieron casi de manera espontánea, dando forma a la letra de "Immigrant Song".

Además de esto, el riff distintivo de la canción fue compuesto por Jimmy Page y Plant agregó sus ahora icónicos gritos iniciales, que capturan tanto la emoción como el vigor de la pieza. Según Plant, la idea central de "Immigrant Song" era captar el espíritu explorador y aventurero que asociaba con los vikingos, por lo que la canción no solo es un tributo a la mitología nórdica, sino también un reflejo de la emoción de Led Zeppelin al descubrir un territorio culturalmente diferente y, al mismo tiempo, conectarse con audiencias internacionales.

"Immigrant Song" es en una obra que ha perdurado a lo largo del tiempo. A pesar de la autocrítica de Plant, la canción continúa siendo celebrada por su energía y originalidad, consolidándose como un clásico indiscutible del rock.

Fotografía: Instagram/@ledzeppelin

Es así como la influencia de "Immigrant Song" se extiende más allá de Led Zeppelin, inspirando a numerosos artistas y bandas en géneros como el heavy metal y el rock progresivo. Su combinación de letras mitológicas y una instrumentación poderosa ha servido como modelo para composiciones posteriores que buscan fusionar narrativa y música de manera impactante; así mismo es considerada una pieza fundamental en la discografía de Led Zeppelin, que refleja la capacidad de la banda para fusionar influencias culturales y musicales, por lo que se puede decir con orgullo que es "totalmente ridícula" y, a su vez, perfecta.

¿Qué significa la palabra Led Zeppelin?

El nombre Led Zeppelin tiene un origen interesante y algo humorístico ya que fue ideado por el baterista Keith Moon de The Who durante una conversación con el guitarrista Jimmy Page y otros músicos. Moon sugirió que formar una banda podría "caer como un zeppelin de plomo", queriendo decir que la idea fracasaría de forma catastrófica, como un dirigible pesado que no vuela.

Jimmy Page, quien estaba formando una nueva banda tras la disolución de The Yardbirds, decidió usar ese nombre, sin embargo, cambiaron la ortografía de "lead" a "led" para evitar que los angloparlantes lo pronunciaran mal como "leed". Así nació Led Zeppelin, combinando la idea de algo pesado (plomo) con algo que vuela (un zeppelin), simbolizando la mezcla de peso y ligereza en su música y el nombre terminó siendo un ícono y una metáfora de su estilo innovador y poderoso.

El nombre Led Zeppelin es, por tanto, mucho más que una simple etiqueta; es un símbolo de una época dorada del rock y de una banda que transformó la música con su creatividad, potencia y estilo único.

Fotografía: Instagram/@ledzeppelin

