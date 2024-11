La verdadera historia detrás de "Shadowplay", la canción que logró conectar a New Order con The Killers

La escena musical mundial está repleta de historias de inspiración y legado, pero una de las más fascinantes es la conexión entre New Order, la icónica banda británica surgida de las cenizas de Joy Division, y The Killers, el exitoso grupo estadounidense originario de Las Vegas. Y es que esta es una historia que atraviesa décadas y océanos, uniendo a dos bandas que, aunque separadas por generaciones y geografías, comparten una profunda afinidad musical.

Es así como en el vasto panorama de la música moderna, hay canciones que, más allá de su melodía o su letra, logran crear puentes inesperados entre generaciones, estilos y emociones. Este es el caso de "Shadowplay", una canción cargada de melancolía y misterio, que comenzó su vida en el catálogo de Joy Division para luego continuar su viaje con New Order y, eventualmente, encender una chispa de inspiración en The Killers, quienes harían una versión memorable de esta misma canción décadas después.

De esta forma, "Shadowplay" se convirtió en un símbolo que conecta dos épocas distintas del post-punk y el rock alternativo, simbolizando la unión entre dos bandas cuya visión musical y sensibilidad lírica resuenan a través del tiempo. Así que te conviene seguir leyendo, pues haremos un viaje a través de la historia de esta canción y cómo, de alguna manera, logró unir a dos bandas separadas por millas de kilómetros y décadas de distancia.

El origen de "Shadowplay", la canción que resiste al paso del tiempo

Para entender el impacto de "Shadowplay", es esencial retroceder hasta los años 70, una época en la que el punk comenzaba a dar paso al post-punk en el Reino Unido. Joy Division, una banda originaria de Mánchester, encabezada por el enigmático Ian Curtis, estaba en medio de esta transición cultural, pues su música integraba ritmos sombríos, letras introspectivas y una atmósfera de desesperación latente, misma que se convirtió en la voz de una generación desilusionada con el presente y ansiosa por expresar sus ansiedades existenciales. Bajo este contexto nació "Shadowplay", una de las canciones más emblemáticas de su primer álbum, "Unknown Pleasures" (1979).

Escrita por Curtis y compuesta por el resto de los miembros de Joy Division, "Shadowplay" se destaca tanto por su complejidad emocional como por su sonido inquietante y minimalista. En la canción, Curtis describe un paisaje sombrío y enigmático que bien podría representar su propia lucha interna y sus dilemas existenciales; aspi mismo se narra una "obra de sombras", donde la oscuridad y el misterio envuelven al oyente y le ofrecen una visión fugaz de una realidad sombría, reflejando una búsqueda constante, un anhelo profundo que, al parecer, nunca llega a concretarse.

Gracias a este disco, Joy Division se convirtió en una leyenda en el ámbito del post-punk y del rock alternativo, y su influencia se expandió más allá de las fronteras del Reino Unido. En las siguientes décadas, su estilo oscuro, introspectivo y enigmático inspiró a una nueva generación de músicos que buscaban capturar esa misma esencia cruda y auténtica, por lo que bandas como The Cure, Interpol y Editors encontrarían en Joy Division una fuente de inspiración constante, y su legado se mantendría vivo en géneros que iban desde la new wave hasta el indie rock.

La evolución de Joy Division a New Order

A pesar del éxito de la agrpación, la historia de Joy Division sufrió un cambio drástico cuando Ian Curtis se suicidó en 1980, dejando a sus compañeros de banda en un estado de shock y dolor. Ante esta tragedia, Bernard Sumner, Peter Hook y Stephen Morris, junto con la nueva integrante Gillian Gilbert, decidieron continuar su legado bajo un nuevo nombre: New Order.

La conexión emocional y artística con el pasado era innegable, y cada vez que tocaban "Shadowplay" o hacían referencia a su antigua banda, los recuerdos de Curtis y su impacto en la música se hacían presentes.

Fotografía: Instagram/@neworderofficial

Este cambio no solo marcó una nueva etapa en la vida de los músicos, sino también una evolución en su estilo ya que New Order comenzó a incorporar elementos de música electrónica y danza, creando un sonido innovador que definiría la década de los 80. Pero a pesar de su evolución musical, los miembros de New Order nunca dejaron atrás el legado de Joy Division, por lo que canciones como "Shadowplay" y "Love Will Tear Us Apart" se mantuvieron vivas en los corazones de los integrantes y fans, y de alguna manera, continuaron presentes en las presentaciones en vivo de esta banda que renació de entre sus cenizas.

The Killers y el memorable homenaje a Joy Division

Sabiendo esto, no sorprende que The Killers, una banda de Las Vegas que surgió en la década de 2000, también encontrará en Joy Division una influencia vital y es que la banda se inspiró en el sonido británico de los 80 para crear su estilo, que mezclaba rock alternativo, new wave y letras llenas de emociones profundas. Y así como te lo estás imaginando, Joy Division fue una de sus mayores influencias, pues Brandon Flowers (vocalista de la banda) no ocultó su admiración por Ian Curtis y su trágico pero poderoso legado.

Para The Killers, versionar "Shadowplay" fue un homenaje personal a una banda que había dejado una marca imborrable en ellos y en 2007, decidió incluir su versión de "Shadowplay" en la banda sonora de "Control", la película biográfica sobre la vida de Ian Curtis y Joy Division, dirigida por Anton Corbijn.

La versión de The Killers conservó el espíritu oscuro y sombrío de la canción original, pero le añadieron su propio estilo: un toque más enérgico y modernizado, impulsado por la intensidad vocal de Brandon Flowers y el sonido característico de la banda. Por ello, en lugar de imitar fielmente la atmósfera desoladora de Joy Division, The Killers lograron hacer que la canción sonara como si fuera propia, mientras mantenían intacta la esencia melancólica de "Shadowplay". Esta versión no solo fue bien recibida por las y los fans de The Killers, sino también por los seguidores de Joy Division, quienes vieron en esta reinterpretación un tributo respetuoso y revitalizante.

Pero este cover fue más que una simple interpretación, sino que marcó el inicio de una conexión personal y profesional entre ambas bandas ya que los miembros de New Order, especialmente Bernard Sumner, sintieron una profunda afinidad con The Killers y se impresionaron por la manera en que lograron capturar la esencia de Joy Division mientras agregaban su propio toque moderno.

Esta admiración mutua eventualmente llevó a colaboraciones en vivo entre las dos bandas, y en 2013, New Order invitó a Brandon Flowers a interpretar "Crystal" en el Festival Internacional de Benicàssim, en España. La colaboración en el escenario fue un momento especial que representó una especie de cierre de círculo: una conexión emocional y artística entre el pasado y el presente del post-punk y el rock alternativo.

Para Flowers y el resto de The Killers, compartir el escenario con New Order fue un momento de sueño cumplido, un reconocimiento de que su trabajo había logrado, de alguna manera, honrar a aquellos que los inspiraron.

Fotografía: Instagram/@thekillers

A través de la historia de "Shadowplay", se hace evidente que algunas canciones tienen el poder de trascender el tiempo, el espacio y las generaciones. Y es que la canción no solo fue un testamento de la lucha y el dolor personal de Ian Curtis, sino que, con el paso de los años, se convirtió en una obra que habla a la universalidad de la melancolía humana.

Por ello, la historia de "Shadowplay" es una que continúa siendo contada, ya que una canción que, aunque nació en un contexto de dolor y desesperación, logró encontrar vida en una nueva generación y en una nueva interpretación. Desde las sombrías calles de Mánchester hasta los vibrantes escenarios de Las Vegas, "Shadowplay" ha servido como un hilo invisible que une a Joy Division, New Order y The Killers en una misma narrativa de conexión y admiración mutua.

Y yo creo que este es el poder de la música: su capacidad para vivir, morir y renacer en diferentes momentos y formas, llevándonos de la mano en un viaje emocional que supera las barreras de la distancia y el tiempo. La historia de "Shadowplay" es la historia de la música misma, un lenguaje universal que habla de nuestras esperanzas, miedos y deseos compartidos, y que, cuando es interpretada con respeto y pasión, es capaz de conectar a las almas más dispares en un mismo sentimiento.

La interpretación de The Killers de "Shadowplay" fue una muestra de respeto y una reinterpretación fresca de una canción que ya había impactado a generaciones anteriores.

Fotografía: Instagram/@officialjoydivision

Sigue leyendo:

¿Por qué David Bowie tenía los ojos de diferente color? Esta es la verdadera historia detrás de su "heterocromía"

Así se hizo la portada de "Wish You Were Here", el disco de Pink Floyd en donde tuvieron que quemar a un hombre