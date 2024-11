El famoso guitarrista que descubrió el tórrido romance de su mamá con David Bowie

El mundo de la música se encuentra bañado de muchas historias poco conocidas en donde se revelan conexiones impensables entre distintos artistas del medio. Una de estas leyendas urbanas involucra directamente a Saul Hudson, conocido mundialmente como Slash y guitarrista emblemático de Guns N' Roses; y es que el músico ha vivido una vida marcada por la intensidad del rock and roll, las giras interminables y una personalidad que lo ha convertido en leyenda.

Pero, más allá de sus icónicos riffs y su imagen característica de rockero rebelde con lentes oscuros, su vida personal está repleta de historias sorprendentes que poco tienen que ver con los excesos del género. Una de las anécdotas más inesperadas es el romance que su mamá, Ola Hudson, mantuvo con el legendario David Bowie que aunque pueda parecer la mentira más grande del rock en inglés, es más real de lo que piensas.

Y es que el propio Slash reveló esta curiosa historia en el popular programa "The Howard Stern Show" a finales de 2007 y durante la entrevista, el músico recordó que tenía apenas entre 9 y 10 años cuando su madre comenzó una relación sentimental con Bowie.

Así fue el romance entre Ola Hudson y David Bowie

Pero este romance no se dio como una casualidad ya que Ola Hudson ya se había consolidado como diseñadora de moda y estilista, por lo que su talento le permitió colaborar con grandes nombres de la industria del entretenimiento, diseñando vestuarios que definieron la imagen de artistas de la talla de Diana Ross, Ringo Starr y, por supuesto, David Bowie. De acuerdo con lo dicho por Slash durante aquella entrevista:

Slash es conocido principalmente por su carrera con Guns N' Roses, pero su vida fuera del escenario ha sido igual de fascinante.

Fotografía: Instagram/@gunsnroses

Ellos comenzaron con una relación laboral [...] Ella trabajaba con él como su vestuarista, pero con el tiempo la conexión se transformó en algo más. Sin embargo, no estuvieron juntos por mucho tiempo, probablemente un año o año y medio.

Aunque breve, este romance marcó la infancia de Slash, no solo por la notoriedad de Bowie, sino también porque fue la primera relación que su madre tuvo tras separarse de su padre, Anthony Hudson. Y es que para un niño de 9 años, la experiencia de tener a David Bowie en casa era abrumadora e incluso dijo haberse sentido intimidado por su presencia tan cercana. Aunque su madre trataba de mantener una atmósfera normal, la presencia de Bowie no pasaba desapercibida para el joven Slash.

Por otra parte, la relación entre Bowie y Ola Hudson ocurrió en una época crucial para ambos artistas: para Bowie, era el final de la era Ziggy Stardust y el inicio de su transición hacia un estilo más experimental que culminaría en canciones como "Station to Station", en donde Ola Hudson interpretó un papel clave en la imagen de Bowie durante esa etapa, pues fue ella quien diseñó varios de los trajes icónicos que el cantante lució, incluyendo piezas que se convirtieron en símbolos de su transformación artística.

Según fuentes como el "Victoria and Albert Museum" de Londres, que ha incluido diseños de Hudson en exposiciones dedicadas a Bowie, su trabajo como diseñadora representaba una fusión entre la moda de alta costura y las corrientes vanguardistas de los años 70. Así mismo, Bowie era conocido por trabajar de cerca con sus colaboradores y confiar en ellos para dar vida a sus visiones artísticas y el vínculo con Ola Hudson no fue la excepción, por lo que ella lo ayudó a construir un estilo que rompía con las normas establecidas, convirtiéndolo en un referente cultural que trascendió la música.

Es así como mientras Ola Hudson diseñaba vestuarios para estrellas de rock y actores de Hollywood, Slash crecía rodeado de creatividad, pero también de caos. Durante la misma entrevista, el guitarrista reveló que algunos de los hombres con los que su madre salió no siempre eran influencias positivas. “Recuerdo a un fotógrafo con el que ella salía; me llevaba a drogarme cuando tenía apenas 12 años. Mi mamá no sabía nada de eso. Ella nunca lo hubiera permitido”.

Aunque estas experiencias pudieron haber llevado a un desenlace trágico, el músico reconoció que su pasión por la música fue su ancla. “Creo que hubiera sido un artista de todas las formas”, aseguró en la entrevista. “La pasión por la música es lo que me ha mantenido aquí”.

La influencia de Ola Hudson en la vida de Slash

Ola Hudson no solo fue una figura importante en la moda, sino también una influencia crucial en la vida de Slash; nacida en Los Ángeles, su carrera la llevó a trabajar con algunos de los nombres más importantes del entretenimiento, pero siempre encontró tiempo para apoyar el talento artístico de su hijo ya que según el músico, su mamá fue quien le inculcó el aprecio por la música y el arte, valores que él abrazó desde temprana edad.

En entrevistas posteriores, el guitarrista ha hablado sobre cómo su madre mantenía un equilibrio entre su carrera y su papel como madre, pues aunque su vida estaba rodeada de artistas y celebridades, siempre buscó que el pequeño Slash tuviera una infancia lo más normal posible dentro de ese entorno poco convencional.

Hoy, tanto David Bowie como Ola Hudson han dejado un legado imborrable. Bowie, con su inigualable carrera como músico, actor y visionario cultural, y Ola Hudson, con su contribución al estilo y la moda que definieron una era.

Fotografía: Instagram/@davidbowie

A pesar de la incomodidad que sentía de niño al estar cerca de Bowie, Slash creció para respetar profundamente al músico británico. En años posteriores, el guitarrista habló con admiración sobre el impacto de Bowie en la música y la cultura pop; de hecho, en una entrevista con "Rolling Stone", Slash describió a Bowie como uno de los artistas más innovadores y valientes que jamás haya existido, destacando su capacidad para reinventarse continuamente.

Y aunque nunca trabajaron juntos musicalmente, ambos compartieron un entendimiento común sobre la importancia de la expresión artística y la autenticidad, por lo que Bowie siguió siendo un referente cultural para Slash incluso después de su muerte en 2016.

La historia del romance entre David Bowie y Ola Hudson, mamá de Slash no es solo una anécdota curiosa, sino que también es una ventana a un mundo donde las fronteras entre lo personal y lo profesional se desdibujan constantemente. Ola Hudson y Bowie fueron dos figuras que moldearon no solo la vida de Slash, sino también la cultura pop de una época.

En el caso de Slash, estas experiencias han contribuido a forjar la personalidad de uno de los músicos más icónicos de todos los tiempos.

Fotografía: Instagram/@davidbowie

