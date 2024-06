Nirvana: "Bleach" cumple su 35 aniversario, conoce la triste historia de amor que se esconde en su disco más oscuro

El primer trabajo de estudio de la aclamada banda que revolucionó la industria musical de los años 90, es considerado un disco de culto, pues a pesar de que Nirvana cuenta con muy poco material discográfico, la ópera primera de la agrupación suele ser eclipsada por sus obras posteriores como lo son In Utero de 1993 y Nervermind de 1991. No obstante, el camino al éxito de Kurt Cobain empezó desde el 15 de junio de 1989, con la salida de icónico Bleach, álbum que hoy cumple 35 años y fue publicado por la disquera independiente Sub Pop.

Con un producción de tan solo 606.75 dólares y la dirección del ingeniero de audio Jack Edino, el disco vio la luz con una recepción muy lejana a un éxito comercial, sin embargo, dentro de la escena punk en Seattle y algunos lugares de Estados Unidos, Bleach rápidamente se convirtió en el pináculo de un nuevo género musical, llamado como "Doom Pop" por Cobain a manera de broma, pero tiempo después esta nueva corriente terminó formando lo que hoy se conoce como Grunge, un movimiento que acobijó a toda una generación de jóvenes que impulsaron la contracultura en los años 90.

La importancia de Bleach en la historia de Nirvana y la música contemporánea

A pesar de que el primer disco de Nirvana pasó de manera desapercibida por el mercado al momento de su estreno, el éxito de su segundo disco y la volátil fama mundial que la banda obtuvo de manera casi inmediata, provocaron que el trabajo debut de la agrupación creciera en popularidad, incluso llegó a posicionarse como el disco número 1 en varios listados internacionales a 5 años de su publicación, este reconocimiento cultural y musical por Bleach continua creciendo con el paso de las años, pues las 13 canciones que conforman el material no podrían haber envejecido de mejor forma.

El montaje es descrito por muchos críticos musicales y aficionados como un extraño y sombrío collage de todo lo que representaba Nirvana y el joven Kurt Cobain, piezas oscuras e hipnóticas como "Blew", una carta de amor anónima escrita con una fuerte influencia de The Beatles en "About a Girl" y una historia de horror llena de humor negro como lo es "Floyd The Barber", marcaron un antes y un después en la industria musical, la cual se enfocaba en la vanidad y la comercialización que bandas como Kiss y Def Leppard representaban.

El famoso álbum ha tenido varios relanzamientos e incluso cuenta con un EP

Créditos: Tracy Marander

Desde el lanzamiento de Bleach, toda una generación de jóvenes que se sentían asqueados por la cultura Pop, se identificaron con las letras depresivas y llenas de agresión que plagaban el primer trabajo profesional de Kurt Cobain, las cuales tocaban temas como el rechazo a la sociedad y la autoridad, así como la ansiedad y la desesperación que marcan el fin de la adolescencia y dan paso a la vida adulta.

Tracy Marander, la primera musa de Kurt Cobain

Tracy Marander fuer el apoyo más grande de Kurt Cobain durante los primeros años de Nirvana

Créditos: Especial

Si bien Nirvana usualmente se conceptualiza como una banda explosivamente agresiva y radical, la agrupación tiene algunas canciones de amor ocultas dentro de su catálogo musical, siendo el tercer track de Bleach, irónicamente su trabajo más crudo y pesado, la pieza más "romántica" de toda su discografía. "About a Girl" es una melodía sumamente dulce y llena de tintes Pop que sobresale entre todas las composiciones de Cobain, no obstante, aunque Cortney Love fue el gran amor de Kurt Cobain y la madre de su única hija, esta balada no fue escrita para ella.

Durante la época previa al éxito de Nirvana, un joven Cobain de tan solo 22 años mantenía una relación con la que fue su primera novia, Tracy Marander, una aficionada de la escena Punk en Seattle y fotógrafa amateur, durante los primeros años de existencia de la agrupación, Kurt y Tracy compartían un pequeño apartamento, el cual era prácticamente mantenido por la joven quien era solo un año mayor que el guitarrista. Marander trabajaba como mesera en una cafetería, asumiendo los gastos del hogar con la finalidad apoyar los sueños del compositor por consolidar su carrera como músico emergente.

La melancólica historia tras la canción más romántica de Nirvana

La primera pareja del cantante siempre mostró su apoyo y amor incondicional a Cobain, quien en muchas ocasiones desatendía sus tareas y quehaceres en el hogar por hacer dibujos y escribir canciones, cosa que molestaba a Tracy, quien en una ocasión le reclamó a su pareja por nunca escribir una melodía para ella, ante esto, Kurt se encerró toda una tarde en su habitación, escuchó en repetidas ocasiones todo el álbum "With The Beatles" y para el final de la noche había escrito su canción más melosa y romántica, pieza que tras las preguntas de los demás integrantes de la banda sobre el significado de la canción, nombró como "About a girl", traducida como "sobre una chica".

Lamentablemente, después del lanzamiento de Bleach y su consecuente gira promocional, la relación entre Kurt Cobain y Tracy Marander se fragmentó debido al distanciamiento físico, emocional y económico provocado por la creciente fama que Nirvana adquirió, la pareja terminó meses antes de la salida del segundo disco de la banda, siendo lo más triste de la situación el hecho de que el músico jamás le confesó a la joven que había escrito una canción para ella, como si se tratara de una tragedia romántica, Tracy Marander supo que ella era la inspiración de "About a Girl" al leerlo en una biografía de Kurt Cobain publicada años después de su suicidio.

Kurt Cobain: ¿Un genio musical o un joven atormentado que fue idealizado?

Bleach además de ser un disco con gran relevancia para Nirvana y la contracultura contemporánea, también es una pieza clave para tratar de entender la vida de Kurt Cobain, quien muchas veces es reconocido una leyenda musical, mientras que también existe un debate eterno que cuestiona su talento y habilidad como compositor. No obstante, el joven guitarrista demostró su habilidad musical con un presupuesto limitado y un contexto social lleno de excesos y poco favorable.

Si bien algunas de las letras de este primer disco no tienen un trasfondo profundo, pues el propio Cobain admitió haber escrito la mayoría de ellas momentos antes de grabarlas, la habilidad como compositor del cantautor es lo más destacado del álbum, el cuál brilla por su concepto y sonido a pesar de los múltiples integrantes y formaciones musicales por las que atravesó Nirvana durante la época.

El famoso sonido "Grunge" que inunda casi todos los tracks de Bleach fue una marca de identidad para la banda, quienes nunca se alejaron de esa identidad agresiva, contestataria y juvenil, Este disco fue muy importante para la agrupación, al grado de escoger una pieza de este material para dar inicio a la mítica velada del MTV Unpuggled, el punto más alto de Nirvana a nivel comercial. Si bien no se trata del álbum más popular, Bleach significó el inició de una carrera musical nunca antes vista en la industria, así como el comienzo de la constante búsqueda por la felicidad y el incesante sube y baja entre los excesos y la fama que terminaron definiendo la vida y el impacto cultural de un joven músico que tendrá 27 años por siempre.

Si sufres o conoces a alguien que necesita ayuda puedes llamar al número de atención telefónica Línea de la Vida 800 911 2000. Funciona las 24 horas de los 365 días del año a nivel nacional. Los especialistas te acompañan de manera personalizada dando seguimiento a tu necesidad hasta la conclusión de la misma.