Nirvana: Kurt Cobain y la devastadora carta de despedida que el músico plasmó en la última canción de la banda

El 5 de abril de 1994 Kurt Donald Cobain perdió la vida en circunstancias que hasta el día de hoy se mantienen como una incógnita, si bien el cuerpo del cantante fue descubierto el 8 de abril, reportes médicos realizados por las autoridades apuntan que el joven falleció en la fecha previamente mencionada. La muerte del artista dejó un vació enorme en la escena musical que nunca fue llenado por completo, de igual forma, Cobain dejó atrás una familia, una hija pequeña y amigos que hasta el día de hoy extrañan la presencia del guitarrista.

Si bien la trayectoria musical de Kurt Cobain es vista por muchos como un reflejo de su estado anímico y su salud mental, son pocas las obras de este artista las cuales verdaderamente reflejan sus pensamientos y sentimientos. El músico que tendrá 27 años para siempre, constantemente desestimaba comentarios y preguntas de la prensa referente a sus canciones y la relación de estas con su vida, no obstante, existe un caso particular que es considerado por muchos como "una carta de despedida" plasmada en una de las piezas de Nirvana.

Después del éxito arrollador del álbum Nevermind, el joven guitarrista comenzó a despreciar la fama y la atención mediática, la cual muchas veces describía como asfixiante y casi rayando en el acoso, pues tanto el músico como su esposa, Courtney Love, sufrieron de una cobertura periodística poco ética. Debido al rechazo que sentía por el éxito y su autodestructivo abuso de sustancias, Kurt Cobain concentró sus esfuerzos en producir un disco poco convencional, alejándose del sonido "pop" que tanto odiaba y mezclando temáticas adultas, como la paternidad, la nostalgia, divorcios y rupturas amorosas.

Bajo ese contexto, el álbum In Utero vio la luz en 1993, un disco considerado por expertos musicales como el mejor trabajo de Nirvana, durante los 41 minutos de duración, el material se inunda con un sonido crudo y sin digerir, acompañado de letras que continuan generando controversia. El último disco de estudio de Nirvana pasaría a la historia por arropar algunas de las mejores canciones del conjunto, como la mítica obra de introducción Serve the Servants, la cual pone la pauta de todo el material con la mítica frase inicial "Teenage angst has paid off well, now I'm bored and old", lo cual se traduce como "La angustia adolescente ha pagado bien, ahora estoy aburrido y viejo", siendo una referencia directa que critica a su canción más popular, Smell Like a Teen Spirit.

All Apologies: así suena la carta de despedida de Kurt Cobain hecha canción

No obstante, el track número 12, siendo la canción con la concluye el disco, All Apologies, es considerada como una despedida del cantante, un mensaje de adiós para sus seres queridos, pues tanto como la letra y la melodía de esta pieza, reflejan de una manera muy personal, el sentir que florecía dentro de la mente del cantante. Como el título de la canción lo índica, la pieza busca ofrecer todas las disculpas, al momento de la recepción del álbum, se llegó a pensar que se trataba de una exoneración que el cantante buscaba por su actitud y sus excesos, sin embargo, después de la muerte de Cobain, la parte lírica parece arrojar un trasfondo más sobrio y triste.

Con frases como, "Desearía ser como tú, tan fácil de entretener", "¿Qué más debería ser?" y "Tomaré toda la culpa", el músico ícono del Grunge, revela su estado anímico, el cual se encuentra lleno de culpa y sentimientos de arrepentimiento, por no poder ser feliz, hecho que se refleja en su presunta carta de suicidio, en la cual lamenta no poder encontrar paz a pesar de tener todo, fama, fortuna y una familia que lo ama.

"No somos más que la totalidad de lo que somos", el último mensaje de Kurt Cobain

Meses después del aclamado MTV Unplugged, Kurt Cobain cometería suicidio

Créditos: Especial

De igual forma, esta pieza es acompañada por una melodía extrañamente nostálgica y triste para el sonido agresivo del disco, esta característica fue decisiva para incluir esta obra en el trabajo acústico que la banda realizó para MTV, dicha presentación le agregó un aura de misticismo a la canción, es por eso que se considera esta como la mejor interpretación del tema, el cual finaliza con una frase llena de nostalgia y un fuerte sentimiento de resignación, "No somos más que la totalidad de lo que somos", la cual se repite lentamente hasta encontrar el final de lo que fue la carta de despedida de Nirvana y Kurt Cobain, quien meses después del aclamado MTV Unplugged cometería suicidio.

Si sufres o conoces a alguien que necesita ayuda puedes llamar al número de atención telefónica Línea de la Vida 800 911 2000. Funciona las 24 horas de los 365 días del año a nivel nacional. Los especialistas te acompañan de manera personalizada dando seguimiento a tu necesidad hasta la conclusión de la misma.