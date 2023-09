Sufre por ser blanca y mexicana: "siempre dicen, pensé que eras francesa y eso duele"

Una mujer provocó controversia en TikTok luego de que publicara un video donde lamenta ser discriminada por su color de piel, la usuaria identificada como Mila afirma que ser de piel blanca, ojos claros y cabello rubio ha traído algunas complicaciones a su vida.

"No sé sí esto sea racismo o qué chingados pero me duele", así empezó su relato en su cuenta de TikTok mila_almaserhumano, donde explicó que es de nacionalidad mexicana pero que vive en Estados Unidos, señaló que muchas veces cundo conoce a alguien, ya sea para una entrevista de trabajo o en otro lugar, le preguntan emocionados de donde es originaria y que al decirles que es México se decepcionan "ahí es cuando viene su cara de decepción".

"Siempre dicen pensé que eras francesa y eso duele", relató Mila.

Lamentó que las personas se fijen en el físico Foto: Instagram mila_almaserhumano

Confesó que es confuso debido a que "soy blanca pero no europea o estadounidense" y agregó "soy latina pero no tengo esa cultura" y confió en que con el paso del tiempo aprenderá a aceptarse y a no tomar importancia a la reacción de las personas al conocer su origen.

"Sé que algún día voy a despertar.. ¡wow qué cool que soy mexicana y blanca!", aseveró Mila.

La influencer con más de 218 mil seguidores, recordó que hay personas de color que sufren por lo mismo y finalizó con la frase "somos más que un color y una nacionalidad", para hacer un llamado a la población mundial a no dejarse guiar por las apariencias y ver más allá.

Al momento el video contabiliza más de 637 mil vistas y las opiniones se dividen ya que algunos le muestran su apoyo: "lo peor es que no toman esto enserio. no nos podemos quejar de nada porque empieza ese racismo", "es un sentimiento válido, lo malo es que por el contexto en México siempre sonarás pretenciosa aunque lo que sientas sea real".

Mientras que otros cibernautas fueron muy sarcásticos sobre su problemática: "complejos de blanquita whitexican", "qué fuerte, ojalá salgas de esta", "un día superarás esta gran dificultad que te puso la vida", "esta historia es muy dura, mucha fuerza amiga, de verdad eso no se le desea a nadie".

