Terminó el sueño americano: Oso, el perrito que cruzó a Estados Unidos, ya regresó a Tijuana

El pasado 26 de septiembre se volvió viral el momento exacto en el que un perrito mestizo cruzó el muro fronterizo entre Tijuana y San Diego. El can estaba siguiendo a un grupo de migrantes, quienes aprovecharon que la estructura estaba siendo reparada para ingresar de forma ilegal a Estados Unidos. Ahora, medios locales de Baja California confirmaron que el intrépido lomito, quien recibe el nombre de "Oso", ya se encuentra de regreso en territorio nacional, después de que las autoridades estadounidenses permitieron a un comerciante mexicano ingresar por él.

De acuerdo con medios de Tijuana, el perrito es la mascota de uno de los comerciantes que ofrece sus productos en las playas fronterizas de México. El dueño del can detalló que el día de los hechos su fiel amigo se encontraba, como de costumbre, a su lado, paseando por la arena, cuando vio a un grupo de personas corriendo. Aparentemente, el lomito pensó que los migrantes querían jugar con él, por lo que, de forma juguetona salió corriendo detrás de ellos e ingresó a territorio estadounidense.

El perrito se volvió viral en redes sociales. Foto: Captura de pantalla.

Oso no cumplió el sueño americano y regresó a México

El dueño de Oso, quien prefirió no dar su nombre, aseguró que estaba preocupado de que su mascota no pudiera regresar al país, por lo que acudió ante las autoridades y solicitó apoyo para recuperar a su mascota. "Afortunadamente, me dieron permiso de pasar por él, para regresarlo”, reveló el comerciante en entrevista con medios locales. De igual manera, entre risas, confirmó que Oso no pudo cumplir el sueño americano, por lo que regresó a tierras mexicanas, para seguirse dedicando a la venta de productos en las playas de la zona.

Según su dueño, Oso es un perrito muy feliz, que disfruta correr y jugar con las personas. Además, desde que regresó a México se ha vuelto más amigable y le gusta que le tomen fotografías. En la zona, Oso ya se convirtió en una celebridad, por lo que decenas de personas se acercan al can con la esperanza de saludarlo y poder retratarse con él. Por su parte, se sabe que los migrantes que cruzaron de forma ilegal a Estados Unidos decidieron entregarse voluntariamente en Imperial Beach, poco después del video viral.

Ya está con su dueño. Foto: Captura de pantalla.

En redes sociales, decenas de internautas tomaron con humor el caso de Oso, a quien apodaron como "Coyote" en referencia a las personas que se dedican a cruzar migrantes de forma ilegal a Estados Unidos. "El oso es el coyote nada más los paso"; "Ay pobrecito Oso el sueño americano le duro poco"; "Pa tras firulais, no le dieron asilo, seguro tenía antecedentes"; "El perrito Oso es Dios acompaña a los migrantes a su destino Dios", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

