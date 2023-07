VIDEO | Descubre a su esposo saliendo de un motel con su amante y los sigue para enfrentarlos: "no tienen vergüenza"

Hoy en día las redes sociales juegan un papel muy importante en la sociedad, pues aunque en un inicio se crearon como entretenimiento o distracción, hoy también son usadas como medio de denuncia, incluso para exhibir el comportamiento de alguna persona; dónde más se presenta esta dinámica es en TikTok, donde internautas han compartido miles de videos de este tipo.

Así lo hizo la usuaria @gracielarodriguez3734, quien posteó un video en su perfil sobre una infidelidad; este tema suele generar una gran controversia entre internautas, sobre todo cuando las personas que la cometen son descubiertas en pleno acto, lo que precisamente se muestra en este video.

“Lo cacharon con la otra”

El clip que ya se viralizó en la plataforma de videos china, muestra que una mujer descubrió que su pareja le era infiel, por lo que decidió seguirlo; así fue como se dio cuenta que iba saliendo con la tercera persona en discordia de un motel. La esposa recorrió varias cuadras a bordo de un taxi siguiendo a los susodichos para encararlos.

En un primer video muestra cómo persigue el auto del infiel | Foto: Captura

“Ábreme o te reviento las cara, no tienes vergüenza”, dijo la mujer después de que bajó del taxi y se acercó al auto de su pareja para atacar a la supuesta amante, quien le pedía que se comportara, sin embargo, la enfurecida mujer víctima de infidelidad desató su enojo y por el hueco de la ventana tomó a la copiloto del cabello y comenzó a agredirla.

Por su parte, el individuo que provocó el engaño, trata de calmar a su pareja, acto que su novia dice que no hará ante haberlos visto saliendo del motel; aunque el sujeto intentó dar marcha atrás con su auto, no pudo hacerlo debido a que el brazo su esposa estaba en la ventana. No se logra ver cómo terminó el caso, no obstante, la usuaria informó que los hechos ocurrieron en Perú.

El video rápidamente se viralizó en la red social china, donde internautas comentaron de todo, algunas usuarias señalaron que nunca harían algo similar por un hombre, mientras que otros indicaron que estaba mal golpear a la mujer cuando el culpable era el esposo.

La mujer no dudó en enfrentar a la amante| Foto: Captura

"En la vida me han sido infiel y descaradamente, pero yo personalmente no haría algo así y no porque no se lo merezcan, sino porque yo no merezco eso"; "Realmente no entiendo por qué las esposas o novias la agarran con la otra mujer y la ofenden y les pegan si el único responsable es el marido o novio"; "Por qué no le jalan de las greñas al infiel? La mujer no tiene nada que ver"; "Ya me imagino al señor taxista jajaja con los nervios de que no se le pierda de vista el carro", fueron solo algunos comentarios que los usuarios escribieron.

