VIDEO: Se estaba poniendo pestañas y descubrió que su novio la engañaba con otra clienta

La sorpresa de su vida se llevó esta mujer cuando descubrió la infidelidad de su novio mientras le ponían pestañas. Fue a través de TikTok donde se difundió un clip en el que se muestra el momento en que dos clientas de un salón de belleza se dieron cuenta que tenían el mismo novio, por lo que los ánimos se calentaron y hasta pidió que le dejaran de hacer el procedimiento para ver qué estaba ocurriendo.

TikTok se ha convertido en la plataforma donde usuarios no solo comparten un poco de su vida, en la red social china ya circulan todo tipo de videos, algunos de entretenimiento, otros graciosos, tiernos, curiosos y hasta anécdotas de vida, y si no fuera porque son publicados en la plataforma no creeríamos las historias que han ocurrido.

La usuaria quien aparece en la aplicación bajo el nombre (@studiobykenia) muestra el día a día de su trabajo y las situaciones que vive en su estudio lashista. Usualmente graba el proceso mientras coloca pestañas a sus clientas, pero en uno de esos días, ocurrió algo que la dejó muy intrigada.

Todo transcurría con normalidad hasta que una llamada desató el conflicto | Foto: Captura

Así descubrió el engaño: “¿Michel eres tu?”

Todo transcurría con normalidad mientras realizaba su trabajo a una mujer, pero mientras otra clienta esperaba en el mismo lugar para también ser atendida fue donde descubrieron el engaño. Mientras la mujer estaba recostada, le pide a la experta en pestañas que le llamé por favor a su novio, le da su teléfono y le dice que le ponga el altavoz, instantes después le dice a su pareja que pase por ella al negocio cuando terminen de atenderla y en ese momento la mujer que se encontraba al fondo reacciona de una manera inesperada pues al parecer reconoció la voz del hombre con el que estaba hablando la joven.

Sin dudarlo, se levanta de su asiento y le arrebata el teléfono y comienza a hablar con el susodicho de nombre Michelle, la mujer que está recostada no puede creer lo que está ocurriendo, por lo que le pregunta qué está pasando y le pide que le regresé su teléfono, al tiempo en que la persona que de nombre Kenia enfrenta al sujeto.

La mujer estaba al fondo del local pero cuando escuchó la voz del sujeto se alertó de inmediato | Foto: Captura

No pasó mucho tiempo cuando la clienta le dice a la experta que se detenga porque no puede seguir con el procedimiento mientras la situación la tiene alerta, por lo que se levanta. Instantes después en otra toma ambas mujeres están al exterior del local, al parecer están hablando de lo sucedido.

Por su parte, la dueña del negocio solo las grabó desde su puerta intrigada en saber cómo había terminado todo, por lo que en el video escribió a sus clientas que si ven el video regresen para que le cuenten cómo terminó la historia. Los hechos ocurrieron en en el municipio de Santa Catarina en el estado de Nuevo León donde el video ya se hizo viral y acumula más de 1 millón de reproducciones.

Ambas salieron del local para hablar de lo sucedido | Foto: Captura

