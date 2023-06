VIDEO: hombre le pide matrimonio a su novia en sala de cine

Sorprender a la pareja no es nada fácil, mucho menos planear una propuesta de matrimonio, pues para que sea inolvidable se necesita de mucha creatividad. Una de las cosas con las que muchas personas sueñan es el momento mágico en el que el novio o novia haga la gran propuesta, que se pare de frente, descanse una rodilla sobre el piso y empiece a buscar entre sus bolsillos antes de decir la gran pregunta: "¿Te quieres casar conmigo?", en un lugar romántico y original.

Como una escena sacada de una comedia romántica, una pareja se comprometió en el cine. El romántico momento quedó inmortalizado en un video que circula en redes sociales, el cual muestra a un joven proponiéndole matrimonio a su novia en un Cinépolis tras ver Guardianes de la Galaxia por segunda vez. La novia no se lo esperaba, pues por las luces apagadas no se dio cuenta que la sala estaba llena de sus amigos, familiares y algunos desconocidos que no tenían idea de lo que iba a pasar.

Foto: captura de pantalla

En el clip se observa que el joven organizó la propuesta a la perfección. Después de que terminó la película, se proyectó la gran pregunta: "Alejandra, ¿te quieres casar conmigo?", en seguida comenzaron a verse una serie de fotografías de la romántica pareja. El joven se paró del asiento y posteriormente la novia, quien al voltear, se dio cuenta que la sala estaba llena de sus amigos y familia. El novio se hincó y ella dio el "sí", toda la sala se emocionó, aplaudió y los felicitó. En seguida entró a la sala un enorme oso de peluche y un pastel en forma de corazón.

El video tiene un día de haberse publicado y ya acumula más de 186 mil "me gusta" y más de mil comentarios entre los que se pueden leer expresiones como: "¿Me estás diciendo que había gente muy confundida viendo este vídeo pensando que era un post créditos de Marvel?"; "Cosas que nunca me van a pasar"; Si no me lo piden en el cine o viendo una película no quiero nada"; "Como le hacen para enamorar a alguien así"; "Ella ya ganó en esta vida".

¿Dónde hay más bodas en México?

Foto: Pixabay

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en 2021, Quintana Roo, Campeche y Sinaloa, fueron las entidades federativas con más matrimonios por cada 10 mil habitantes, caso contrario ocurre con Ciudad de México, Hidalgo, Chiapas y Puebla. Por otra parte, desde 2011 a 2019 el número de divorcios en México se ha incrementado de manera constante; sin embargo, en 2020 a raíz de la pandemia de la COVID-19 se registra una disminución considerable, pero en 2021 se vuelven a incrementar los divorcios a nivel nacional.

Según el instituto, en 2021, de los hombres que contraen matrimonio 94 % trabajan, en el caso de las mujeres es 55 %, las tres principales actividades que desempeñan ambos sexos son: empleados(as), trabajadores(as) por su cuenta y obreros(as). En ese mismo año, 48 personas menores de edad contrajeron matrimonio.

